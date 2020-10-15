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Netflix обзавелся русскоязычной версией

15 октября
2020 год

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15 октября 2020
Netflix запустил полностью локализованный интерфейс в партнёрстве с Национальной Медиа Группой (НМГ). Тысячи часов популярных сериалов и фильмов, включая нашумевшие оригинальные картины Netflix Originals, будут дублированы на русский язык и дополнены русскими субтитрами, уточняет пресс-служба стримингового сервиса.

Netflix обзавелся русскоязычной версией
фото: lenta.ru

Платформа после единоразовой месячной платы за подписку даёт мгновенный и полный доступ к фильмам, сериалам и телешоу, включая российскую продукцию, с планшета, смартфона, компьютера и игровой консоли, так что зритель сможет насладиться контентом в любое время и в любом месте.

«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Например, сериал "Призраки усадьбы Блай", фильмы "Хэллоуин Хьюби" и "Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете". Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру», — поделились в пресс-службе Netflix.

Netflix обзавелся русскоязычной версией
фото: пресс-служба компании «Роскино»

Согласно источникам компании «Роскино», «Эпидемия» Павла Костомарова заняла четвёртое место по просмотрам в рейтинге лучших сериалов платформы и вошла в ТОП-10 в 56 странах мира. Стивен Кинг в своём Twitter-аккаунте назвал адаптацию романа Яны Вагнер «Вонгозеро» «отличным сериалом» с «крутой операторской работой». Кроме того, на платформе представлены такие российские фильмы и сериалы, как «Троцкий», «Хождение по мукам», «Маша и Медведь», «Смешарики», «Лучше, чем люди», «Мажор», «Метод», «Фарца», «Экипаж», «Легенда о Коловрате», «Легенда №17», «Движение вверх», «Однажды в Трубчевске», «Саранча», «Sпарта», «Территория», «8 первых свиданий», «Ржевский против Наполеона», «Тренер», «Рябиновый вальс», «Выпускной», трилогия «Частное пионерское» и другие. 1 января 2021 года на сервисе состоится премьера документального фильма «Кресты».

В ближайшее время на платформе выйдут ожидаемые фильмы «Манк» Дэвида Финчера, «Доброе утро, полночь» Джорджа Клуни и мультфильм Глена Кина «Путешествие на Луну». Вскоре будут доступны новые сезоны оригинальных сериалов Netflix «Очень странные дела» и «Корона». Сервис также предлагает к просмотру такие культовые американские шоу и фильмы, как «Сплетница», «Сообщество», «Властелин колец», «Матрица», «Дневник памяти» и «Тёмный рыцарь».

Netflix обзавелся русскоязычной версией
фото: кадр из сериала «Половое воспитание»

Некоторые популярные сериалы и фильмы получили новое локализованное название. В частности, «Половое воспитание» стало «Сексуальным просвещением», «Как продавать наркотики онлайн (быстро)» превратился в «Не пытайтесь это повторить», «Ключи Локов» изменились на «Лок и ключи», к «Королевству» добавились «зомби», «Рассвет» получил уточнение в виде «апокалипсиса», «Загадочное убийство» переименовали в «Убийство на яхте», а «Будка поцелуев» локализована как «Калейдоскоп поцелуев».

Помимо локализации сервиса, с 15 октября все платежи будут проводиться в рублях. Доступно три ежемесячных тарифных плана: базовый — 599 рублей, стандартный — 799 рублей, премиум — 999 рублей. Участники также получат доступ к эксклюзивным сериалам и фильмам в формате Ultra HD 4K и HDR. Netflix предлагает просмотр множества фильмов и сериалов в высоком разрешении в режиме Dolby Digital Plus 5.1 с объёмным звучанием. А для использования Netflix с мобильных устройств платформа предлагает функцию контроля трафика мобильных данных, чтобы помочь пользователям управлять объёмом затраченного трафика. Для тех, кто пользуется сервисом Netflix в дороге, можно легко загрузить большую часть каталога на устройство и посмотреть его позже без подключения к интернету, проведя таким образом время в самолёте или по пути на работу.
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