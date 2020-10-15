Netflix обзавелся русскоязычной версией

Netflix запустил полностью локализованный интерфейс в партнёрстве с Национальной Медиа Группой (НМГ). Тысячи часов популярных сериалов и фильмов, включая нашумевшие оригинальные картины Netflix Originals, будут дублированы на русский язык и дополнены русскими субтитрами, уточняет пресс-служба стримингового сервиса.
Платформа после единоразовой месячной платы за подписку даёт мгновенный и полный доступ к фильмам, сериалам и телешоу, включая российскую продукцию, с планшета, смартфона, компьютера и игровой консоли, так что зритель сможет насладиться контентом в любое время и в любом месте.
«С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Например, сериал "Призраки усадьбы Блай", фильмы "Хэллоуин Хьюби" и "Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете". Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру», — поделились в пресс-службе Netflix.
Некоторые популярные сериалы и фильмы получили новое локализованное название. В частности, «Половое воспитание» стало «Сексуальным просвещением», «Как продавать наркотики онлайн (быстро)» превратился в «Не пытайтесь это повторить», «Ключи Локов» изменились на «Лок и ключи», к «Королевству» добавились «зомби», «Рассвет» получил уточнение в виде «апокалипсиса», «Загадочное убийство» переименовали в «Убийство на яхте», а «Будка поцелуев» локализована как «Калейдоскоп поцелуев».
Помимо локализации сервиса, с 15 октября все платежи будут проводиться в рублях. Доступно три ежемесячных тарифных плана: базовый — 599 рублей, стандартный — 799 рублей, премиум — 999 рублей. Участники также получат доступ к эксклюзивным сериалам и фильмам в формате Ultra HD 4K и HDR. Netflix предлагает просмотр множества фильмов и сериалов в высоком разрешении в режиме Dolby Digital Plus 5.1 с объёмным звучанием. А для использования Netflix с мобильных устройств платформа предлагает функцию контроля трафика мобильных данных, чтобы помочь пользователям управлять объёмом затраченного трафика. Для тех, кто пользуется сервисом Netflix в дороге, можно легко загрузить большую часть каталога на устройство и посмотреть его позже без подключения к интернету, проведя таким образом время в самолёте или по пути на работу.
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