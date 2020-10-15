Константин Стрельников попадёт в «Красную зону»

В Москве стартовали съёмки 100-серийной медицинской мелодрамы Игоря Ромащенко «Красная зона», сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Красная зона – это не зона коронавируса, куда разрешён вход только врачам. Это зона, куда врач заходить не должен – зона равнодушия и апатии, зона коррупции и рвачества, трусости, жадности и подлости. На пути к этой зоне стоит главный герой – в прошлом подполковник медицинской службы ВС РФ, а ныне хирург Иван Андреевич Хлебников, роль которого исполнит Константин Стрельников. Его герою предстоит спасать не только пациентов, но и врачей от такой болезни, которую не вылечить ни вакциной, ни аппаратами ИВЛ.
По сюжету Хлебников занимает должность и.о. главврача Первой ГКБ в городе, где он рос, учился в медицинском институте и проходил практику молодым интерном. Он чувствует ответственность за то, что здесь происходит. Дело в том, что при бывшем главвраче сложились коррупционные схемы – закупки у «своих», откаты и прочее. Главврач это покрывал, и принципиальные врачи начали увольняться, а на их места пришли люди случайные и равнодушные, но корыстные и преданные бывшему руководству. Так в больнице появились «медицинские менеджеры», а вслед за ними – платные услуги.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Доверенный мне персонаж – Иван Хлебников – в прошлом подполковник медицинской службы ВС РФ в Сирии, назначенный на пост и.о. главврача 1-ой ГКБ. Честный, принципиальный, категорически против коррупции. Хлебников привык к дисциплине, поэтому пытается наладить работу больницы по тем принципам, в которые он верит. А тут ещё отягощающий фактор – эпидемия», — рассказал Константин Стрельников.
Находясь в сложной ситуации борьбы с эпидемией, Хлебникову нужно наладить работу больницы по тем принципам, в которые он верит – и как врач, и как человек. Но у противников Ивана свой план: они хотят любыми удобными им способами закрыть Первую ГКБ, чтобы потом переквалифицировать её в частную клинику, куда продажные чиновники готовы вливать бюджетные деньги.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам Стрельникова, «первый съёмочный день наша дружная команда провела в сирийском военном госпитале, созданном художниками и декораторами в Подмосковье. Самой длинной по времени сценой была бомбёжка и уничтожение российского госпиталя в Сирии, которая снималась под неусыпным взором доблестного воина и в лучших традициях ветерана кинематографа, настоящего мастера своего дела постановщика трюков Владимира Карповича и пиротехника Евгения Гребенникова. За что им огромное спасибо».
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