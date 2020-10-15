Виктория Толстоганова, Cергей Гилёв и Светлана Устинова снимаются в третьем сезоне «Содержанок»

«"Содержанки" — яркий проект, количество просмотров на Start, споры и разговоры об этом сериале, мировые продажи ("Содержанки" — один из первых российских сериалов, купленных сервисом Amazon Prime) — это же невероятно круто. Мы научились делать проекты, которые с интересом смотрят во всём мире, это не может не радовать, — говорит Виктория Толстоганова. — Моя героиня во вселенной "Содержанок" появляется впервые. Её зовут Эмма, она опытный психотерапевт и коуч. Красивая, умная, ироничная, самодостаточная и свободная женщина. Работает с "рублёвскими жёнами" и чиновниками. В один прекрасный день у неё появляется новый клиент — Игорь Долгачев, которого играет Сергей Бурунов. Дальше спойлерить не буду — всё сами увидите».
В финале второго сезона героиня Дарьи Мороз сделала неожиданный для многих зрителей выбор. Куда он приведёт Лену и как сложатся её отношения с Глебом (Владимир Мишуков)? Ответы на эти вопросы зрители получат в третьей части одного из самых откровенных и провокационных сериалов о современной Москве.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«С режиссёром мы познакомились перед началом съёмок, обсудили роль, проработали образ с художником по костюмам. Всё остальное и вся работа у нас ещё впереди. Мне кажется, что мы можем стать друзьями с Юрием и прекрасно сработаемся, — рассказывает Сергей Гилёв. — Я посмотрел первый сезон "Содержанок", премьера которого стала настоящим событием для всех, посетил несколько спектаклей Богомолова. У Константина удивительный особенный стиль, невероятно, что на экране и на сцене у героев похожая манера существования и везде она выглядит органично. Во втором сезоне в проекте как будто стало больше юмора, линия Зудина-Бурунов — моя любимая в сезоне. Также я отметил для себя актёра Владимира Мишукова, подумал: вот, мужчина моего возраста, и как хорошо выглядит — а оказалось, что он на десять лет меня старше. И я думаю: вот те на! А с другой стороны, у меня ещё десять лет впереди».
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