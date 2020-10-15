Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип и Тимоти Шаламе присоединились к комедии Адама Маккея «Не смотри вверх»

Леонардо ДиКаприо
, Мерил Стрип
, Джона Хилл
и Химеш Патель
получили главные роли в комедии Адама Маккея
«Не смотри вверх
», уверяет THR
.
Ранее к фильму присоединились Кейт Бланшетт
и Дженнифер Лоуренс
. Кроме того, камео получили Ариана Гранде
, Тимоти Шаламе
, Мэттью Перри
и другие актёры.
Маккей поставит картину по своему сценарию о дуэте астрономов (ДиКаприо и Лоуренс), совершивших открытие о том, что через полгода на Землю обрушится метеорит. Ради предупреждения человечества о глобальной катастрофе они затеяли мировой тур, но им никто не верит.
Старт съёмок запланирован на 19 ноября, а премьеру следует ожидать на Netflix.
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