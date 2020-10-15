Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип и Тимоти Шаламе присоединились к комедии Адама Маккея «Не смотри вверх»

анонс

Виктория Толстоганова, Cергей Гилёв и Светлана Устинова снимаются в третьем сезоне «Содержанок»

15 октября

Netflix обзавелся русскоязычной версией

Сериалы и фильмы будут дублированы на русский язык и дополнены субтитрами.