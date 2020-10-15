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Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип и Тимоти Шаламе присоединились к комедии Адама Маккея «Не смотри вверх»

15 октября
2020 год

Новости кино >>
15 октября 2020
Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип, Джона Хилл и Химеш Патель получили главные роли в комедии Адама Маккея «Не смотри вверх», уверяет THR.

Ранее к фильму присоединились Кейт Бланшетт и Дженнифер Лоуренс. Кроме того, камео получили Ариана Гранде, Тимоти Шаламе, Мэттью Перри и другие актёры.

Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип и Тимоти Шаламе присоединились к комедии Адама Маккея «Не смотри вверх»
фото: theplaylist.net

Маккей поставит картину по своему сценарию о дуэте астрономов (ДиКаприо и Лоуренс), совершивших открытие о том, что через полгода на Землю обрушится метеорит. Ради предупреждения человечества о глобальной катастрофе они затеяли мировой тур, но им никто не верит.

Старт съёмок запланирован на 19 ноября, а премьеру следует ожидать на Netflix.
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