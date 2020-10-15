Полина Максимова расследует убийства, а Евгений Романцов видит прошлое в трейлере фильма «Бег»

В сети появился первый трейлер мистического триллера «Бег
» режиссера Андрея Загидуллина
(«Водоворот
»).
Чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность – на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя, расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.
Главные роли в картине сыграли Полина Максимова
, Евгений Романцов
, Данила Якушев
, Данил Стеклов
, Леонид Громов
, Надежда Маркина
, Мария Миногарова
, Мария Ахметзянова
, Олег Васильков
, Екатерина Соколова
и другие.
В широкий прокат «Бег
» выйдет 19 ноября
.
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