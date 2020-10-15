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Полина Максимова расследует убийства, а Евгений Романцов видит прошлое в трейлере фильма «Бег»

15 октября
2020 год

Новости кино >>
15 октября 2020
В сети появился первый трейлер мистического триллера «Бег» режиссера Андрея ЗагидуллинаВодоворот»).


Чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность – на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя, расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.

Полина Максимова расследует убийства, а Евгений Романцов видит прошлое в трейлере фильма «Бег»

Главные роли в картине сыграли Полина Максимова, Евгений Романцов, Данила Якушев, Данил Стеклов, Леонид Громов, Надежда Маркина, Мария Миногарова, Мария Ахметзянова, Олег Васильков, Екатерина Соколова и другие.

В широкий прокат «Бег» выйдет 19 ноября.
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Полина Максимова и Евгений Романцов снимаются в «Беге»
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Полина Максимова расследует убийства, а Евгений Романцов видит прошлое в трейлере фильма «Бег» фотографии
Полина Максимова расследует убийства, а Евгений Романцов видит прошлое в трейлере фильма «Бег» фотографии
Полина Максимова расследует убийства, а Евгений Романцов видит прошлое в трейлере фильма «Бег» фотографии
Полина Максимова расследует убийства, а Евгений Романцов видит прошлое в трейлере фильма «Бег» фотографии
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