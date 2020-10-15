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«Декстера» продлили на девятый сезон

15 октября
2020 год

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15 октября 2020
Культовый сериал «Декстер» внезапно обретёт продолжение. Новый сезон, который будет состоять из десяти эпизодов, заказал телеканал Showtime, уточняет Deadline.

В качестве маньяка-судмедэксперта вновь предстанет Майкл С. Холл, шоураннером выступит Клайд Филлипс, работавший над предыдущими сезонами. Съёмки запланированы на начало 2021-го, а премьеру следует ожидать следующей осенью.

«Декстера» продлили на девятый сезон

По сюжету сериала судмедэксперт Декстер Морган, работающий в полиции Майами, по совместительству является серийным убийцей, по-своему расправляясь с теми, кого официальное правосудие почему-то не может поймать и наказать. Таким он стал благодаря приёмному отцу-копу (Джеймс Ремар), научившему его скрывать улики и применять свою жажду крови в благих целях.

Сериал, выходивший с 2006-го по 2013-й, завершился восьмым сезоном, чья концовка многих зрителей не удовлетворила. Однако открытый финал и несколько оставшихся в живых персонажей позволят теперь создателям шоу вернуть не только Декстера, но и его сына Харрисона вместе с Ханной в исполнении Ивонн Страховски, которых главный герой отправил в Аргентину. Что касается Дебры Морган, сыгранной Дженнифер Карпентер, то её возвращение вряд ли возможно.
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