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В России сняли научно-популярный веб-сериал о новой реальности «Вы из будущего»

16 октября
2020 год

Новости кино >>
16 октября 2020
В социальной сети Вконтакте стартуют показы веб-сериала о новой реальности «Вы из будущего», созданного Продюсерским центром Мувистарт и компанией Letsplay.team при поддержке Института развития интернета. Об этом сообщает пресс-служба ИРИ.

В России сняли научно-популярный веб-сериал о новой реальности «Вы из будущего»
фото: пресс-служба Института развития интернета

Это пять фильмов о том, как всё изменится. О будущем, которое уже наступило. Технологии продления жизни. Отношения без отношений. Экосистемы, которые нас поглотят. Жизнь как одна большая игра. Российские разработки и практики.

Авторы проекта — молодые режиссёры Михаил Назаров, Евгений Сычёв, Валерия Сарайкина, Юлия Бобкова и Ольга Панкратова. Продюсерами выступают Дмитрий Якунин, Кирилл Алёхин и Ольга Филонова.

В России сняли научно-популярный веб-сериал о новой реальности «Вы из будущего»
фото: пресс-служба Института развития интернета

Первый фильм посвящён искусственному интеллекту. ИИ уже ставит диагнозы точнее, чем дипломированные врачи. Пишет музыку, играет в го и — учится, учится, учится. Что дальше? Когда нейросети начнут полностью нас контролировать? И останется ли в цифровом мире место для человека?

«Мне 38 лет, и я помню, что такое "дежурить у телефона". В 1990-х был пейджер, потом карманный компьютер. А сейчас в кармане смартфон — и одна эта технология радикально поменяла качество жизни, привычки… Нас. А таких технологий десятки. Импланты, нейросети, алгоритмы подбора друзей, глобальные экосистемы — всё это кирпичики новой реальности. В которой все мы вот-вот окажемся. "Вы из будущего" — тоже эксперимент. Мы пригласили пять молодых режиссёров и попросили их разобраться, как всё изменится. Полтора месяца съёмок. Десятки российских стартапов и крупнейшие IT-компании. Почти два часа насыщенного научпопа и просто хорошего документального кино. Дам спойлер: изменится неизбежно», — рассказал шоураннер Кирилл Алёхин.
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