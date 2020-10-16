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Слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вернётся к зрителям в виде сериала

16 октября
2020 год

Новости кино >>
16 октября 2020
Популярный слэшер Джима Гиллеспи и Кевина Уильямсона «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» получит многосерийный ремейк от Amazon, уверяет Deadline.

Сара ГудманПроповедник») выступит шоураннером сериала и адаптирует под современные реалии оригинальный роман Лоис Дункан, послуживший основой для фильма. За производство отвечают студии Sony Pictures Television и Original Film.

Слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вернётся к зрителям в виде сериала

Оригинал 1997 года украсили собой Дженнифер Лав Хьюитт, Сара Мишель Геллар, Райан Филлипп, Фредди Принц-младший, Джонни Галэки и Энн Хэч. По сюжету компания выпускников, решив покататься по горной дороге, случайно сбивает человека. Подумав, что он мёртв, приятели сбрасывают тело в воду и договариваются никогда не говорить о том, что произошло. Через год бывшие друзья вновь собираются вместе, и каждый из них получает записку с анонимным сообщением — кто-то знает, что они сделали прошлым летом.

Позднее лента обзавелась двумя сиквелами, но они уже не пользовались большим успехом, как первая часть.
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ПроповедникЯ всегда знал, что вы сделали прошлым летомЯ всё еще знаю, что вы сделали прошлым летомЯ знаю, что вы сделали прошлым летом

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Слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вернётся к зрителям в виде сериала фотографии
Слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вернётся к зрителям в виде сериала фотографии
Слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вернётся к зрителям в виде сериала фотографии
Слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вернётся к зрителям в виде сериала фотографии
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