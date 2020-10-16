Слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» вернётся к зрителям в виде сериала

Популярный слэшер Джима Гиллеспи
и Кевина Уильямсона
«Я знаю, что вы сделали прошлым летом
» получит многосерийный ремейк от Amazon, уверяет Deadline
.
Сара Гудман
(«Проповедник
») выступит шоураннером сериала и адаптирует под современные реалии оригинальный роман Лоис Дункан
, послуживший основой для фильма. За производство отвечают студии Sony Pictures Television и Original Film.
Оригинал 1997 года украсили собой Дженнифер Лав Хьюитт
, Сара Мишель Геллар
, Райан Филлипп
, Фредди Принц-младший
, Джонни Галэки
и Энн Хэч
. По сюжету компания выпускников, решив покататься по горной дороге, случайно сбивает человека. Подумав, что он мёртв, приятели сбрасывают тело в воду и договариваются никогда не говорить о том, что произошло. Через год бывшие друзья вновь собираются вместе, и каждый из них получает записку с анонимным сообщением — кто-то знает, что они сделали прошлым летом.
Позднее лента обзавелась двумя сиквелами, но они уже не пользовались большим успехом, как первая часть.
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