Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эмма Робертс выступит продюсером подросткового сериала про вампиров

16 октября
2020 год

Новости кино >>
16 октября 2020
Эмма Робертс спродюсирует романтический мистический сериал для и про подростков «Первая жертва» (First Kill) от Netflix. Согласно Variety, восьмисерийное шоу будет основано на рассказе, написанном автором New York Times Викторией Шваб.

Эмма Робертс / Виктория Шваб
фото: girlfriend.com

Зрителям поведают про юную вампиршу Джульетт, которой пора совершить своё первое убийство, чтобы занять своё место в могущественной вампирской семье. Она нацеливается на новую девушку в городе по имени Каллиопа. Но, к большому удивлению Джульетты, та оказалась охотницей на вампиров из семьи знаменитых убийц. Обе обнаруживают, что им друг друга не так легко убить, но легко попасться под стрелы Амура.

Шваб числится как создательница, сценаристка и исполнительный продюсер сериала. Ей в написании сценария поможет Фелиция Д. Хендерсон, выступающая также в качестве шоураннера.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эмма Робертс встанет на коньки
Эмма Робертс вновь оживет в восьмом сезоне «Американской истории ужасов»?
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Эмма Робертс

анонс

Скорбим

Евгений Змачинский
16 октября скончался каскадёр, постановщик трюков Евгений Змачинский.
Марина Аничкова
15 октября ушла из жизни актриса и режиссер Марина Аничкова.
Дмитрий Ягнов
14 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Ягнов.
Евгений Плаксин
12 октября ушёл из жизни актёр Евгений Плаксин.

День рождения >>

Андрей Аверков
Олег Алмазов
Наталья Батрак
Марина Вайнбранд
Андрейс Жагарс
Софья Игнатова
Геннадий Казачков
Александр Парра
Лада Сизоненко
Линда Дарнелл
Барри Корбин
Анджела Лэнсбери
Келли Мартин
Тим Роббинс
Кармен Севилья
Коринна Харфаух
все родившиеся 16 октября >>

Афиша кино >>

Гипноз
психологический триллер
Россия, Финляндия, 2020
Удалить историю
комедия
Франция, Бельгия, 2020
4 лица Моны Лизы
исторический фильм
Италия, 2018
Best Horror Shorts
фильм ужасов
Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Польша, Франция, 2020
Женщина
Франция, 2019
Игры судьбы
драма, социальная драма
США, 2020
Лето 85
драма, молодежный фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2020
Морг
мистика, триллер, фильм ужасов
Парагвай, 2019
Ночной портье
драма, криминальный фильм, мелодрама, мистика, триллер
США, 2020
Проклятый дом 3
фильм ужасов
США, 2018
Экстремальная работа
боевик, комедия, криминальный фильм
Южная Корея, 2019
Авангард: Арктические волки
боевик
Китай, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен