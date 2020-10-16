Эмма Робертс выступит продюсером подросткового сериала про вампиров

Эмма Робертс
спродюсирует романтический мистический сериал для и про подростков «Первая жертва
» (First Kill) от Netflix. Согласно Variety
, восьмисерийное шоу будет основано на рассказе, написанном автором New York Times Викторией Шваб
.
Зрителям поведают про юную вампиршу Джульетт, которой пора совершить своё первое убийство, чтобы занять своё место в могущественной вампирской семье. Она нацеливается на новую девушку в городе по имени Каллиопа. Но, к большому удивлению Джульетты, та оказалась охотницей на вампиров из семьи знаменитых убийц. Обе обнаруживают, что им друг друга не так легко убить, но легко попасться под стрелы Амура.
Шваб числится как создательница, сценаристка и исполнительный продюсер сериала. Ей в написании сценария поможет Фелиция Д. Хендерсон
, выступающая также в качестве шоураннера.
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