Сериалы «Надежда» и «Перевал Дятлова» вошли в программу Женевского международного кинофестиваля

Оригинальный сериал Start «Надежда
» и картина Андрея Кончаловского
«Дорогие товарищи
» вошли в официальную программу Женевского международного кинофестиваля, который пройдёт с 6 по 15 ноября. Обе работы покажут в премьерной секции Highlights, сообщается на сайте
смотра.
Международная премьера «Надежды» состоится 10 ноября в театре Pitoëff и 15 ноября в театре Les Salons, где будут показаны сразу четыре серии сериала. Его представят зрителям режиссёр Елена Хазанова
и исполнительница главной роли Виктория Исакова
.
Кроме того, в конкурс сериалов попал «Перевал Дятлова
» Евгения Никишова
и Валерия Федоровича
. Его показы запланированы на 8 и 10 ноября.
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Ранее на фестивале состоялась международная премьера сериалов «Молодой Папа
» Паоло Соррентино
, «Патрик Мелроуз
» с Бенедиктом Камбербэтчем
, «Очевидное
» и фильма Пака Чхан-Ука
«Маленькая барабанщица
».
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