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Сериалы «Надежда» и «Перевал Дятлова» вошли в программу Женевского международного кинофестиваля

16 октября
2020 год

Новости кино >>
16 октября 2020
Оригинальный сериал Start «Надежда» и картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошли в официальную программу Женевского международного кинофестиваля, который пройдёт с 6 по 15 ноября. Обе работы покажут в премьерной секции Highlights, сообщается на сайте смотра.

Сериалы «Надежда» и «Перевал Дятлова» вошли в программу Женевского международного кинофестиваля
фото: facebook.com

Международная премьера «Надежды» состоится 10 ноября в театре Pitoëff и 15 ноября в театре Les Salons, где будут показаны сразу четыре серии сериала. Его представят зрителям режиссёр Елена Хазанова и исполнительница главной роли Виктория Исакова.

Кроме того, в конкурс сериалов попал «Перевал Дятлова» Евгения Никишова и Валерия Федоровича. Его показы запланированы на 8 и 10 ноября.

Ранее на фестивале состоялась международная премьера сериалов «Молодой Папа» Паоло Соррентино, «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем, «Очевидное» и фильма Пака Чхан-Ука «Маленькая барабанщица».
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