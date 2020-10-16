Ирина Горбачева, Мария Миронова и «Квартет И» затеяли новую игру

В сети появился трейлер фильма «Обратная связь
» — продолжения картины «Громкая связь
», которая являлась российской адаптацией итальянской комедии «Идеальные незнакомцы
».
По сюжету 31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.
Главные роли вновь исполнили Леонид Барац
, Ирина Горбачёва
, Ростислав Хаит
, Мария Миронова
, Анастасия Уколова
, Камиль Ларин
и Александр Демидов
. Режиссером выступил постановщик первой части Алексей Нужный
. Сценарий написали Сергей Петрейков
, Леонид Барац и Ростислав Хаит.
В российский прокат «Обратная связь
» выйдет 17 декабря 2020
года.
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