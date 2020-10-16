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Ирина Горбачева, Мария Миронова и «Квартет И» затеяли новую игру

16 октября
2020 год

Новости кино >>
16 октября 2020
В сети появился трейлер фильма «Обратная связь» — продолжения картины «Громкая связь», которая являлась российской адаптацией итальянской комедии «Идеальные незнакомцы».


По сюжету 31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.

Главные роли вновь исполнили Леонид Барац, Ирина Горбачёва, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Анастасия Уколова, Камиль Ларин и Александр Демидов. Режиссером выступил постановщик первой части Алексей Нужный. Сценарий написали Сергей Петрейков, Леонид Барац и Ростислав Хаит.

Ирина Горбачева, Мария Миронова и «Квартет И» затеяли новую игру

В российский прокат «Обратная связь» выйдет 17 декабря 2020 года.
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Ирина Горбачева, Мария Миронова и «Квартет И» затеяли новую игру фотографии
Ирина Горбачева, Мария Миронова и «Квартет И» затеяли новую игру фотографии
Ирина Горбачева, Мария Миронова и «Квартет И» затеяли новую игру фотографии
Ирина Горбачева, Мария Миронова и «Квартет И» затеяли новую игру фотографии
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