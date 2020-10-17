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Джордж Клуни экранизирует роман Джона Гришэма о бейсболистах

17 октября
2020 год

Новости кино >>
17 октября 2020
Джордж Клуни экранизирует роман Джона Гришэма «Калико Джо» (Calico Joe) о бейсбольных игроках. Артист также выступит в качестве продюсера картины вместе с музыкантом Бобом Диланом и актером Грантом Хесловом, сообщает Deadline.

Джордж Клуни экранизирует роман Джона Гришэма о бейсболистах
фото: news.yahoo.com

Действие разворачивается в 1973-м. В центре сюжета — перспективный бейсболист Джо Касл. Будучи блестящим молодым спортсменом, он быстро становится кумиром миллионов американцев. Успехи новичка не дают покоя упрямому и жесткому игроку из другой команды Уоррену Трейси. Более того, его сын буквально боготворит Джо. Однако после роковой встречи двух бейсболистов на поле их жизни меняются навсегда.

Прототипом главного героя Джо можно считать бейсболиста Рэя Чепмена, который скончался от удара мячом по голове в 1920-м. Кроме того, автор романа Джон Гришэм в подростковом возрасте и сам занимался бейсболом и испытывал огромную неприязнь к агрессивным нападающим, из-за которых происходят такие ужасные инциденты.
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