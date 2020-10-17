Фонд «Евримаж» профинансирует два российских проекта

Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ «Евримаж» выделит финансирование на 18 игровых и 11 документальных проектов, в числе которых два российских фильма. Общий объем средств составит 5,692 млн евро, сообщается на сайте фонда.
фото: Пресс-служба «Метрафильмс»
Так, поддержку получит фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», на создание которого будет предоставлено 289 тысяч евро. Он снимается в копродукции с Эстонией и Францией. В центре сюжета — сотрудник НКВД Федор (Юра Борисов), известный своими пытками невинных людей в Сталинском СССР. Однажды мужчина понимает, что его собираются преследовать собственные коллеги. Во время побега ему приходит видение о возможном искуплении вины и шансе получить духовное прощение.
Второй проект, который получит субсидию, — «Продукты 24» Михаила Бородина.Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в 2012 году в московском районе Гольяново. Тогда были освобождены женщины, которые многие годы жили и работали в рабских условиях в одном из продуктовых магазинов города. К работе над лентой присоединились продюсеры из Словении и Турции. Создатели получат от фонда 90 тысяч евро.
Кроме того, на онлайн-заседании было принято решение включить петербургский кинотеатр «Дом Кино» в принадлежащую фонду киносеть Europa Cinema.
«Евримаж» был создан при Совете Европы в 1988 году. Фонд занимается помощью в создании копродукции, поддержкой кинотеатрального показа, частичной компенсацией затрат на перевод фильмов в цифровой формат, а также способствует дистрибуции картин.
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