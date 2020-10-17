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Пионеры-вампиры и ожившие статуи в первом трейлере сериала «Пищеблок»

17 октября
2020 год

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17 октября 2020
КиноПоиск HD представил первый трейлер сериала «Пищеблок» режиссера Святослава ПодгаевскогоЯга: Кошмар тёмного леса»). В основу сюжета лег одноименный роман Алексея Иванова, адаптированный для экрана Александром ТалаломСкажи ей»).


События сериала происходят в пионерском лагере «Буревестник» на берегу Волги летом 1980 года. В Москве гремит Олимпиада, а в лагере течет безмятежная жизнь: утренние линейки, страшные истории у костра, футбол по ночам и первые влюбленности... Но однажды вечером пионер по имени Валерка замечает, как его сосед по комнате пьет кровь другого мальчика. Выясняется, что среди пионеров прячутся вампиры и именно они — самые правильные и ответственные ребята смены. Бороться с этой нечистью будут двое подростков — Валерка и вожатый Игорь, чья возлюбленная тоже попала в беду из-за вампиров.

Главные роли в сериале сыграли Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Роман Мадянов, Яна Гладких, Никита Клещёв, Владислав Семилетков, Пётр Терещенко, Маруся Климова, Виталия Корниенко, Яна Коновалова и Мария Абрамова. Продюсерами проекта выступили Александр Цекало, Ольга Никулина, Иван Самохвалов («Среда»), Ольга Филипук и Дмитрий Нелидов («Яндекс.Студия»).

Пионеры-вампиры и ожившие статуи в первом трейлере сериала «Пищеблок»

«Это тот случай, когда судьба проекта сложилась за 3 дня, — рассказал генеральный продюсер компании «Среда» Иван Самохвалов. — Я ночью прочитал книгу, понял, что это почти готовый сериал, правда 4-х серийный, а нам надо было 8. На следующий день мы вышли с предложением к автору. Алексей Иванов сообщил, что на книгу большой тендер и ему нужно время, чтобы подумать, но уже через несколько часов ответил, что он с нами. У этого проекта есть абсолютно всё чтобы стать громким международным событием. Жанр, история, сильная литературная и философская основа и самое главное – повышенный интерес рынка».

«Пищеблок — это удивительный сериал для самой широкой аудитории, — считает Дмитрий Нелидов, ведущий продюсер «Яндекс.Студии». — Тут и развлекательный экшн про вампиров, и ретро-драма для ностальгирующего зрителя, и, конечно, философская притча о тоталитарном обществе».

Пионеры-вампиры и ожившие статуи в первом трейлере сериала «Пищеблок»

Роман Алексея Иванова «Пищеблок», благодаря которому писатель обрел славу «русского Стивена Кинга», вышел в ноябре 2018 года. Произведения Иванова неоднократно экранизировались, среди них — фильм по роману воспитания «Географ глобус пропил» (2011), сериал по эпической саге о Сибири «Тобол» (2018) и сериал по авантюрному роману «Ненастье» (2018).

В сериале «Пищеблок» будет 8 серий по 50 минут. Премьера сериала состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD в июне 2021 года.
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Пионеры-вампиры и ожившие статуи в первом трейлере сериала «Пищеблок» фотографии
Пионеры-вампиры и ожившие статуи в первом трейлере сериала «Пищеблок» фотографии
Пионеры-вампиры и ожившие статуи в первом трейлере сериала «Пищеблок» фотографии
Пионеры-вампиры и ожившие статуи в первом трейлере сериала «Пищеблок» фотографии
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