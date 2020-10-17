Пионеры-вампиры и ожившие статуи в первом трейлере сериала «Пищеблок»

КиноПоиск HD представил первый трейлер сериала «Пищеблок
» режиссера Святослава Подгаевского
(«Яга: Кошмар тёмного леса
»). В основу сюжета лег одноименный роман Алексея Иванова
, адаптированный для экрана Александром Талалом
(«Скажи ей
»).
События сериала происходят в пионерском лагере «Буревестник» на берегу Волги летом 1980 года. В Москве гремит Олимпиада, а в лагере течет безмятежная жизнь: утренние линейки, страшные истории у костра, футбол по ночам и первые влюбленности... Но однажды вечером пионер по имени Валерка замечает, как его сосед по комнате пьет кровь другого мальчика. Выясняется, что среди пионеров прячутся вампиры и именно они — самые правильные и ответственные ребята смены. Бороться с этой нечистью будут двое подростков — Валерка и вожатый Игорь, чья возлюбленная тоже попала в беду из-за вампиров.
Главные роли в сериале сыграли Пётр Натаров
, Даниил Вершинин
, Ангелина Стречина
, Илья Коробко
, Ирина Пегова
, Сергей Шакуров
, Тимофей Трибунцев
, Роман Мадянов
, Яна Гладких
, Никита Клещёв
, Владислав Семилетков
, Пётр Терещенко
, Маруся Климова
, Виталия Корниенко
, Яна Коновалова
и Мария Абрамова
. Продюсерами проекта выступили Александр Цекало
, Ольга Никулина
, Иван Самохвалов
(«Среда»), Ольга Филипук
и Дмитрий Нелидов
(«Яндекс.Студия»).
«Это тот случай, когда судьба проекта сложилась за 3 дня
, — рассказал генеральный продюсер компании «Среда» Иван Самохвалов. — Я ночью прочитал книгу, понял, что это почти готовый сериал, правда 4-х серийный, а нам надо было 8. На следующий день мы вышли с предложением к автору. Алексей Иванов сообщил, что на книгу большой тендер и ему нужно время, чтобы подумать, но уже через несколько часов ответил, что он с нами. У этого проекта есть абсолютно всё чтобы стать громким международным событием. Жанр, история, сильная литературная и философская основа и самое главное – повышенный интерес рынка
».
«Пищеблок — это удивительный сериал для самой широкой аудитории
, — считает Дмитрий Нелидов, ведущий продюсер «Яндекс.Студии». — Тут и развлекательный экшн про вампиров, и ретро-драма для ностальгирующего зрителя, и, конечно, философская притча о тоталитарном обществе
».
Роман Алексея Иванова «Пищеблок», благодаря которому писатель обрел славу «русского Стивена Кинга
», вышел в ноябре 2018 года. Произведения Иванова неоднократно экранизировались, среди них — фильм по роману воспитания «Географ глобус пропил
» (2011), сериал по эпической саге о Сибири «Тобол
» (2018) и сериал по авантюрному роману «Ненастье
» (2018).
В сериале «Пищеблок
» будет 8 серий по 50 минут. Премьера сериала состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD в июне 2021
года.
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