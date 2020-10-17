Ченнинг Татум спродюсирует мини-сериал о компании Илона Маска SpaceX

Телеканал HBO займется производством мини-сериала о компании Илона Маск SpaceX. Одним из продюсеров выступит актер Ченнинг Татум, сообщает Deadline.
фото: foxbusiness.com
Сериал расскажет, как Маск лично отбирал инженеров для работы на отдаленном острове в Тихом океане, где он вместе с командой построил первую пилотируемую ракету SpaceX. Запуск Falcon 9 состоялся 30 мая этого года.
В основу сюжета ляжет книга Эшли Вэнс «Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего». Написанием сценария займется Даг Джанг. Сериал будет состоять из шести эпизодов.
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