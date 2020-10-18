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Крэйг Гиллеспи расскажет историю владельца cтpип-клyба «Чиппендейлс»

18 октября
2020 год

Новости кино >>
18 октября 2020
Режиссер «Тони против всех» Крэйг Гиллеспи поставит фильм «Чиппендейлс» (Chippendales), чей сюжет основан на реальной истории владельца cтpип-клyба Стива Банерджи, сообщает Deadline.

Крэйг Гиллеспи расскажет историю владельца cтpип-клyба «Чиппендейлс»
фото: variety.com

На разработку этого проекта у студии Permut Presentation ушло более 20 лет. В 2017-м на главную роль был утвержден Дев ПательМиллионер из трущоб», «Лев»). Ожидается, что с появлением режиссера съемочная команда сможет быстрее приступить к производству. Последний вариант сценария написал Крэйг Уильямс.

В конце 1970-х индийский иммигрант Стив Банерджи переехал в Плайя-дель-Рей в надежде обрести славу и богатство. Он устал работать на бензоколонке и приобрел в Лос-Анджелесе неприметный рок-клуб Destiny II. Название и программа вечеров были полностью изменены: благодаря боям в грязи, стриптизерам для женщин и эротическим танцами заведение быстро стало популярным. Вместе с партнерами Банерджи зарабатывал по 8 млн долларов в год. Одним из сооснователей «Чиппендейлса» был Пол Снайдер. Их дела шли хорошо, пока он не убил свою жену и покончил жизнь самоубийством. После этого инцидента на клуб обрушились всевозможные проверки.
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Как снимали войну. Выпуск 15

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