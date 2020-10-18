Съемки нового фильма Пак Чхан-Ука стартуют в конце октября

В конце октября южнокорейский режиссер Пак Чхан-Ук («Служанка», «Олдбой») приступит к съемкам своего нового детективного фильма «Решение об уходе» (Decision to Leave), сообщает Variety.
фото: yahoo.com
В центре сюжета — профессиональный детектив, в чьи руки попадает дело о гибели мужчины в горах. Постепенно он начинает подозревать жену убитого. Но в то же время между вдовой и следователем возникают романтические чувства.
Эту историю Пак Чхан-Ук создал в соавторстве со своей постоянной сценаристкой Чон Со-гён. Главные роли в фильме исполнят китайская актриса Тан Вей, известная по лентам «Вожделение» и «Кибер», и корейский артист Пак Хэ-иль.
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