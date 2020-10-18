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Сара Шахи присоединилась к актерскому составу «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсон

18 октября
2020 год

Новости кино >>
18 октября 2020
Американская актриса Сара Шахи, известная по сериалам «Город на холме» и «Грёзы», присоединилась к актерскому составу нового фильма DC — «Чёрный Адам», сообщает Deadline.

Сара Шахи присоединилась к актерскому составу «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсон
фото: Getty Images

Шахи досталась роль университетского профессора и борца за свободу. Ее персонаж возглавляет сопротивление в Кандаке, на родине главного героя, чей образ воплотит Дуэйн Джонсон. В фильме также задействованы Элдис Ходж и Ной Сентинео, которые сыграют Человека-ястреба и Атомного крушителя. В остальном подробности сюжета не раскрываются.

Режиссерское кресло займет Жауме Кольет-Серра, ранее работавший с Джонсоном над приключенческой комедией «Круиз по джунглям».

Черный Адам впервые появился в комиксах в 1945 году. В оригинальной версии он был принцем Древнего Египта, которого могущественный волшебник Шазам выбрал в качестве своего преемника. Однако наделенный суперспособностями ученик восстал. И разочарованный учитель, не имея возможности отобрать дарованную ему силу, сослал злодея в далекую звездную систему. Черному Адаму потребовалось пять тысяч лет, чтобы вернуться обратно.
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