Сара Шахи присоединилась к актерскому составу «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсон

Американская актриса Сара Шахи, известная по сериалам «Город на холме» и «Грёзы», присоединилась к актерскому составу нового фильма DC — «Чёрный Адам», сообщает Deadline.
фото: Getty Images
Шахи досталась роль университетского профессора и борца за свободу. Ее персонаж возглавляет сопротивление в Кандаке, на родине главного героя, чей образ воплотит Дуэйн Джонсон. В фильме также задействованы Элдис Ходж и Ной Сентинео, которые сыграют Человека-ястреба и Атомного крушителя. В остальном подробности сюжета не раскрываются.
Черный Адам впервые появился в комиксах в 1945 году. В оригинальной версии он был принцем Древнего Египта, которого могущественный волшебник Шазам выбрал в качестве своего преемника. Однако наделенный суперспособностями ученик восстал. И разочарованный учитель, не имея возможности отобрать дарованную ему силу, сослал злодея в далекую звездную систему. Черному Адаму потребовалось пять тысяч лет, чтобы вернуться обратно.
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