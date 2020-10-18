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Олеся Мацкевич-Грибок готовится к чемпионату мира по биатлону

18 октября
2020 год

Новости кино >>
18 октября 2020
В Киеве стартовали съемки сериала «Незакрытая мишень» с Олесей Мацкевич-Грибок и Артемом Алексеевым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», который занимается производством проекта совместно с компанией Saga Pictures.

Олеся Мацкевич-Грибок готовится к чемпионату мира по биатлону
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

По сюжету спортсменка, лидер украинской сборной по биатлону Катя Горенко готовится к чемпионату мира по биатлону и имеет все шансы стать олимпийской чемпионкой. Но планы рушатся, когда имя девушки оказывается замешанным в допинговом скандале. На фоне этого вылезают скелеты из шкафа героини – история 10-летней давности, которая переворачивает всю ее жизнь. Тогда рядом с ней появляется молодой человек по имени Игорь, который винит ее в смерти своего отца. Парень долго вынашивал план мести и, наконец, решил воплотить его в жизнь. Но замысел Игоря превращается в настоящую трагедию.

«Это кино об отношениях людей, об их комплексах и о том, как с ними бороться, потому что они есть у всех. У нас криминал – даже не флер – это просто случайность! Вот ведь потрясающая штука: наша героиня попадает в этот передрягу совершенно случайно, сделав один неверный шаг. И все герои, по сути, – заложники обстоятельств. И это круто! Ведь мы не можем быть свободными от жизни, от обстоятельств», — рассказывает режиссер картины Сергей Борчуков.

В актерский состав также вошли Валерия Ходос, Ирина Новак, Артем Позняк, Катерина Григоренко, Артур Логай, Елена Узлюк, Михаил Кришталь и другие. За визуальную часть отвечает пператор-постановщик Андрей Гребенников.
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Артём АлексеевСергей БорчуковЕкатерина ГригоренкоМихаил КриштальАртур ЛогайОлеся Мацкевич-ГрибокИрина НовакАртём ПознякЕлена УзлюкВалерия Ходос
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