Олеся Мацкевич-Грибок готовится к чемпионату мира по биатлону

По сюжету спортсменка, лидер украинской сборной по биатлону Катя Горенко готовится к чемпионату мира по биатлону и имеет все шансы стать олимпийской чемпионкой. Но планы рушатся, когда имя девушки оказывается замешанным в допинговом скандале. На фоне этого вылезают скелеты из шкафа героини – история 10-летней давности, которая переворачивает всю ее жизнь. Тогда рядом с ней появляется молодой человек по имени Игорь, который винит ее в смерти своего отца. Парень долго вынашивал план мести и, наконец, решил воплотить его в жизнь. Но замысел Игоря превращается в настоящую трагедию.
«Это кино об отношениях людей, об их комплексах и о том, как с ними бороться, потому что они есть у всех. У нас криминал – даже не флер – это просто случайность! Вот ведь потрясающая штука: наша героиня попадает в этот передрягу совершенно случайно, сделав один неверный шаг. И все герои, по сути, – заложники обстоятельств. И это круто! Ведь мы не можем быть свободными от жизни, от обстоятельств», — рассказывает режиссер картины Сергей Борчуков.
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