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Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут снова поработать вместе

18 октября
2020 год

Новости кино >>
18 октября 2020
Райан Рейнольдс и Сандра Буллок, исполнившие главные роли в мелодраме «Предложение», могут основа поработать вместе. Актерам предлагают сняться в комедийном боевике «Затерянный город Д» (Lost City Of D), сообщает Deadline.

Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут снова поработать вместе
фото: www.vanidades.com

Сюжет фильма пока держится в секрете. Одним из референсов для создателей является «Роман с камнем» Роберта Земекиса.

Производством проекта занимается студия Paramount Pictures. За режиссуру возьмутся браться Ни — Аарон и Адам. Последний вариант сценария написала Дэне Фокс.
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персоны
Сандра БуллокРоберт ЗемекисРайан Рейнольдс
фильмы
ПредложениеРоман с камнем

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