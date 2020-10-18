Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут снова поработать вместе

Райан Рейнольдс
и Сандра Буллок
, исполнившие главные роли в мелодраме «Предложение
», могут основа поработать вместе. Актерам предлагают сняться в комедийном боевике «Затерянный город Д
» (Lost City Of D), сообщает Deadline
.
фото: www.vanidades.com
Сюжет фильма пока держится в секрете. Одним из референсов для создателей является «Роман с камнем
» Роберта Земекиса
.
Производством проекта занимается студия Paramount Pictures. За режиссуру возьмутся браться Ни — Аарон и Адам. Последний вариант сценария написала Дэне Фокс
.
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