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Мюзикл «Бриолин» обретёт новую жизнь

19 октября
2020 год

Новости кино >>
19 октября 2020
Классический мюзикл Рэндала Кляйзера «Бриолин» получит многосерийный приквел, уверяет Deadline.

Правами на картину обладал до недавнего времени потоковый сервис HBO Max, но теперь они переданы онлайн-кинотеатру Paramount Plus, ранее называвшемуся ViacomCBS.

Мюзикл «Бриолин» обретёт новую жизнь
фото: кадр из фильма «Бриолин»

Как уточняет европейское издание Digital TV, сценаристом и шоураннером сериала числится Аннабел Оукс. Ранее сообщалось, что сценарий написала Лиа Маккендрик, режиссёрское кресло доверили Бретту Хейли, а за производство отвечают студии Temple Hill Entertainment и Picturestart.

Оригинальная лента с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон, считающаяся самым кассовым музыкальным фильмом в истории, вышла в 1978 году. По сюжету всё лето старшеклассник Дэнни Зуко провёл в Австралии, где познакомился с умницей Сэнди, а вернувшись домой, узнал, что семья Сэнди переехала в Штаты и теперь девушка ходит с ним в одну школу. Только вот беда, в родных пенатах у Дэнни имидж крутого парня, а Сэнди знает его совсем другим — нежным, внимательным и романтичным. У картины существует сиквел с Максвеллом Колфилдом и Мишель Пфайффер, не снискавший особой популярности.
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