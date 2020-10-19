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40-й Международный студенческий кинофестиваль ВГИК пройдёт онлайн

19 октября
2020 год

Новости кино >>
19 октября 2020
С 19 по 30 октября состоится российский этап 40-го, юбилейного Международного студенческого кинофестиваля ВГИК, организованного Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С.А. Герасимова, Продюсерским центром «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда Президентских грантов и МТС Медиа, которая является генеральным партнёром конкурса. За призы будут бороться молодые кинематографисты из 40 стран. Второй этап смотра, включающий международный кино- и театральный конкурсы, пройдёт с 16 по 20 ноября, уточняет пресс-служба фестиваля.

40-й Международный студенческий кинофестиваль ВГИК пройдёт онлайн
фото: пресс-служба фестиваля

Российский этап будет проходить онлайн. С 19 по 23 октября состоится отборочный тур ─ творческий отчёты, в которых будут участвовать мастерские Сергея Соловьёва, Владимира Хотиненко, Вадима Абдрашитова, Владимира Меньшова, Алексея Учителя и других мэтров отечественного кино, факультеты, кафедры, Высшие курсы ВГИК и колледж кино, филиалы института в Иркутске, Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону. В конкурсе примут участие 173 студенческие работы. Впервые за сорокалетнюю историю смотра будет проходить без зрителей в зале ВГИК – все показы состоятся в интернете. Однако с 28 по 29 октября работы, допущенные к конкурсу первого этапа, будут показаны в кинотеатрах столицы и на региональных площадках.

Профессиональное жюри первого этапа возглавит режиссёр и сценарист, куратор курса «Режиссура короткой формы» в Московской Школе Кино Сергей Осипьян. В жюри также вошли звукорежиссёр Алексей Бадыгов, креативный директор МТС Медиа и онлайн-кинотеатра МТС ТВ Наталья Исакова, директор компании «Кинологистика» Анатолий Сергеев, оператор Вячеслав Лисневский, генеральный продюсер All Media Company и директор «Кино без границ» Георгий Шабанов, журналист и сценарист Дмитрий Барченков, член экспертных советов в Фонде кино и Министерстве культуры РФ, главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Мария Вогт и руководитель службы детских и юношеских программ ТПО «Россия 1» ГТК, «Телеканал «Россия» ВГТРК, главный редактор телеканалов «Карусель» и «Мама», генеральный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева. Также работы конкурсантов будет оценивать студенческое жюри. В него своих представителей делегировали Высшие курсы сценаристов и режиссёров, Московский государственный университет, МХАТ, ГИТИС, НИУ «Высшая школа экономики» и ВГИК.

40-й Международный студенческий кинофестиваль ВГИК пройдёт онлайн
фото: пресс-служба фестиваля

Церемония открытия первого этапа состоится 28 октября. Отобранные для конкурса российские фильмы жюри будет оценивать три дня. Имена победителей назовут 30 октября. Торжественные церемонии открытия и награждения лауреатов пройдут в формате онлайн. По итогам первого этапа профессиональное жюри присудит призы в 13 номинациях, в том числе за лучшую работу режиссёра в игровом фильме, за лучшую работу режиссёра в неигровом фильме, за лучшую работу оператора в игровом фильме и т.д. Студенческое жюри вручит приз за лучший фильм первого этапа Международного конкурса студенческих фильмов. Также на фестивале будут присуждены специальные призы: Гильдия операторов выберет фильм с лучшей операторской работой и вручит приз имени В.И. Юсова, фонд поддержки неигрового кино имени Романа Кармена вручит приз документальному фильму, а кафедры ВГИКа присудят специальный приз имени В.Я. Бахмутского и приз имени Ю.А. Михайлова, одного из лучших звукорежиссёров отечественного кинематографа.

Победители первого этапа фестиваля ВГИК получат право представить Россию и побороться за награды в международном конкурсе. Для участия в нём заявлено рекордное количество участников: представители 40 стран мира, подавшие в общей сложности 345 заявок. На треть больше, чем в прошлом году. Призы будут присуждены за лучшую кинопрограмму, лучший игровой фильм, лучший документальный фильм и лучший анимационный фильм. Также на смотре будут присуждены специальные призы от МТС Медиа: определят десять стипендиатов в номинациях «лучший сценарий», «лучшая режиссёрская работа», «лучшая операторская работа» и «лучший художник-постановщик».

40-й Международный студенческий кинофестиваль ВГИК пройдёт онлайн
фото: пресс-служба фестиваля

Театральный конкурс состоится с 16 по 20 ноября. Студенческие спектакли будут проходить онлайн и транслироваться на сайте фестиваля. В числе участников такие известные театральные учебные заведения, как ВТУ им. Щепкина, театральный институт им Б. Щукина, ГИТИС, ВГИК и МХАТ. Кроме профессионального жюри работы будет оценивать студенческое жюри. Также состоится зрительское голосование. Итоги фестиваля подведут 20 ноября.
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