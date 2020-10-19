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No, No Future и «Пропащие» признаны лучшими сериалами на питчинге рынка кинопроектов Potential Project Market Online

19 октября
2020 год

Новости кино >>
19 октября 2020
Состоялись онлайн-питчинги в рамках онлайн-программы рынка кинопроектов Potential Project Market 2020, организатором которого является продюсерский центр Potential. Участники представили свои проекты полнометражных фильмов и сериалов продюсерам ведущих онлайн-платформ и кинокомпаний России. В питчингах приняло участие 23 автора. Победители получили гранты и продюсерскую поддержку от Potential и партнёров центра.

Согласно пресс-службе продюсерского центра, в категории «сериалы» одержали победу No, No Future Анны Каториной из Санкт-Петербурга и столичные «Пропащие» Алексея Завьялова. Оба получили по 100 тысяч рублей и девелопмент от Potential при участии Red Carpet Studio. Спецприза удостоен петербургский «Фудтрак» Романа Жукова. Специальными упоминаниями жюри отметили столичные проекты «Быстрее всех» Елены Алашаевой и «Буки» Еки Волович.

No, No Future и «Пропащие» признаны лучшими сериалами на питчинге рынка кинопроектов Potential Project Market Online
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential

Среди полнометражных работ победителями оказались петербургская «Мавжуда» Нимасу Намсарен, московские «Ямы» Антона Мамыкина и «Капучино для Зарины» Раушании Рахимовой, Наргиз Багирзаде и Галины Волошиной. Специального упоминания от жюри за лучший питчинг удостоена «Форма» Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой из Санкт-Петербурга.

«Результатом эпохи самоизоляции и пандемии стало появление интересных проектов – доработанных, осмысленных. И на питчинге, отлично организованном Potential, было много заявок, которые вызвали как минимум бурное обсуждение среди членов жюри. И в данном случае не важно, подхватил эти проекты кто-то из больших компаний или нет. Важно, что здесь действительно было о чём говорить, потому что мы очень часто бываем на питчингах, где и обсуждать особо нечего. Мы со своей стороны решили поддержать девелопмент двух проектов – No, no future и "Пропащие", над которыми планируем продолжить работу вместе с экспертами Potential. При этом ещё над двумя проектами мы продолжаем думать и, возможно, также возьмём их в разработку», – прокомментировал итоги питчингов глава Red Carpet Studio, основатель The Digital Reporter, Realist Web Fest и веб-кинотеатра Chill Антон Калинкин.
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