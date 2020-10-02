Светлана Крючкова получила спецприз ММКФ «Верю. Константин Станиславский»

Первую награду 42-го Московского международного кинофестиваля, который в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, состоявшегося в офлайн-формате, – спецприз за покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы К.Станиславского «Верю. Константин Станиславский» – получила актрисе Светлана Крючкова, недавно отметившая 70-летие.
фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
«Какой короткой сделалась дорога, которая казалась всех длинней. Очень много молодых в зале. Кажется, совсем недавно я стояла у подножия этой вершины, за которую сейчас получаю приз», – отметила Крючкова.
«Никита Сергеевич научил меня профессии киноактрисы – все-таки это две разные профессии: театр и кино. И когда я к нему попала в руки, то много чему научилась», – подчеркнула актриса.
Кроме того, Крючкова призналась, что пять лет назад, когда она боролась с тяжелой болезнью, именно Михалков помог ей.
«Никита, узнав об этой беде очень серьезно мне помог, и если бы не он, и фонд «Артист», я бы сейчас здесь не стояла», – подчеркнула Крючкова.
1 октября, на которое в этом году пришлось открытие фестиваля, – важная для актрисы дата. В этот день родился Олег Ефремов, ««реформатор русского театра», который первым из профессионалов поверил в нее. И ее мама, которая единственная из всей семьи верила, что Крючкова станет артисткой.
42-й Московский международный кинофестиваль проходит с 1 по 8 октября. В основном конкурсе представлено 13 фильмов. Председателем жюри основного конкурса выступает режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.
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