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Светлана Крючкова получила спецприз ММКФ «Верю. Константин Станиславский»

2 октября
2020 год

Новости кино >>
2 октября 2020
Первую награду 42-го Московского международного кинофестиваля, который в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, состоявшегося в офлайн-формате, – спецприз за покорение вершин актёрского мастерства и верность принципам школы К.Станиславского «Верю. Константин Станиславский» – получила актрисе Светлана Крючкова, недавно отметившая 70-летие.

Светлана Крючкова получила спецприз ММКФ «Верю. Константин Станиславский»
фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Какой короткой сделалась дорога, которая казалась всех длинней. Очень много молодых в зале. Кажется, совсем недавно я стояла у подножия этой вершины, за которую сейчас получаю приз», – отметила Крючкова.

Актриса поблагодарила театральных режиссеров, когда-то поверивших в нее, – Романа Виктюка, Анатолия Васильева, Анатолия Эфроса, Георгия Товстоногова, Олега Ефремова. И Никиту Михалкова, у которого она сыграла в фильме «Родня».

«Никита Сергеевич научил меня профессии киноактрисы – все-таки это две разные профессии: театр и кино. И когда я к нему попала в руки, то много чему научилась», – подчеркнула актриса.

Кроме того, Крючкова призналась, что пять лет назад, когда она боролась с тяжелой болезнью, именно Михалков помог ей.

«Никита, узнав об этой беде очень серьезно мне помог, и если бы не он, и фонд «Артист», я бы сейчас здесь не стояла», – подчеркнула Крючкова.

1 октября, на которое в этом году пришлось открытие фестиваля, – важная для актрисы дата. В этот день родился Олег Ефремов, ««реформатор русского театра», который первым из профессионалов поверил в нее. И ее мама, которая единственная из всей семьи верила, что Крючкова станет артисткой.

42-й Московский международный кинофестиваль проходит с 1 по 8 октября. В основном конкурсе представлено 13 фильмов. Председателем жюри основного конкурса выступает режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.
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