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Образовательный проект для российских продюсеров презентовали на бизнес-площадке ММКФ

2 октября
2020 год

Новости кино >>
2 октября 2020
На бизнес-площадке 42-го Московского международного кинофестиваля прошла презентация образовательного проекта для российских продюсеров EAVE on demand in Russia, сообщает пресс-служба «Роскино».

Образовательный проект для российских продюсеров презентовали на бизнес-площадке ММКФ
фото: Пресс-служба «Роскино»

Эта программа направленна на развитие международной копродукции. После конкурсного отбора, а также серии мастер-классов российские продюсеры получат возможность презентовать готовые проекты на бизнес-площадке Industry@Tallinn&BalticEvent и встретиться с потенциальными финансистами, ко-продюсерами, мировыми агентами по продажам и дистрибьюторами. Заявки будут приниматься до 11 октября.

Тьюторами участников EAVE on demand in Russia станут представители европейской киноиндустрии, в числе которых французский сценарист Жак АкшотиНе оглядывайся», «Человек, который кричит»), немецкий эксперт по маркетингу и стратегиям фестивального продвижения Габор Грайнер, продюсер художественного и документального кино Рийна Силдос, работавшая над «Леди в Париже». С российской стороны в качестве эксперта выступит куратор и идеолог проекта Наталья Дрозд, спродюсировавшая «Аритмию», «Сердце мира», «Я не вернусь» и многие другие ленты.

Совместно с «Роскино» разработкой проекта занималась EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs), которая за 30 лет работы реализовала 123 образовательных проекта в 89 странах мира. Выпускниками программы стали более 2,3 тысяч продюсеров. А проекты, прошедшие через EAVE, завоевали 493 награды на различных международных фестивалях.
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