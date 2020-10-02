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Фильм Константина Бронзита признан лучшим на фестивале короткометражек Moscow Shorts

2 октября
2020 год

Новости кино >>
2 октября 2020
Анимационный фильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» был признан лучшей российской лентой на Международном фестивале короткометражного кино Moscow Shorts ISFF. После победы в этой номинации режиссер получил возможность работать над изображением и звуком своей новой картины на киностудии полного цикла «СинеЛаб», которая вместе в организаторами смотра учредила эту награду в 2020-м, сообщает пресс-служба Moscow Shorts.

Фильм Константина Бронзита признан лучшим на фестивале короткометражек Moscow Shorts
фото: Пресс-служба Moscow Shorts

На церемонии награждения были отмечены работы 10 категориях. Лучшим фильмом признали «Знаменитые торты мисс Бартон» Джареда Хирша и Нельсона Висенса. Главную режиссерскую награду получил Гай Наттив за ленту «Кожа». Приз за игровой фильм достался «Любови» Генри Базила, а за документальный — Харви Итону, который снял «Ставку на себя». Среди студенческих работ жюри отметило «Честную сделку» Гарри Савенкова. А российская «Темная, как ночь. Каренина-2019» Радды Новиковой одержала победу в номинации «Лучшее музыкальное видео».

В этом году из-за пандемии закрытие фестиваля пришлось перенести на несколько месяцев. На церемонии присутствовали создатели некоторых фильмов-победителей, а зарубежные кинематографисты записали свои видеообращения. Организаторы отметили, что новый сезон фестиваля стартует в октябре.

Международный смотр Moscow Shorts ISFF – это первый российский фестиваль с ежемесячными показами. Он был основан в марте 2018-го румынским режиссером и сценаристом Алексом Настою и российской актрисой Риной Гришиной. Каждый месяц на рассмотрение экспертной комиссии поступает до 120 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира. Вход на показы бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
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