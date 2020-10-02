Фильм Константина Бронзита признан лучшим на фестивале короткометражек Moscow Shorts

Анимационный фильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» был признан лучшей российской лентой на Международном фестивале короткометражного кино Moscow Shorts ISFF. После победы в этой номинации режиссер получил возможность работать над изображением и звуком своей новой картины на киностудии полного цикла «СинеЛаб», которая вместе в организаторами смотра учредила эту награду в 2020-м, сообщает пресс-служба Moscow Shorts.
фото: Пресс-служба Moscow Shorts
На церемонии награждения были отмечены работы 10 категориях. Лучшим фильмом признали «Знаменитые торты мисс Бартон» Джареда Хирша и Нельсона Висенса. Главную режиссерскую награду получил Гай Наттив за ленту «Кожа». Приз за игровой фильм достался «Любови» Генри Базила, а за документальный — Харви Итону, который снял «Ставку на себя». Среди студенческих работ жюри отметило «Честную сделку» Гарри Савенкова. А российская «Темная, как ночь. Каренина-2019» Радды Новиковой одержала победу в номинации «Лучшее музыкальное видео».
В этом году из-за пандемии закрытие фестиваля пришлось перенести на несколько месяцев. На церемонии присутствовали создатели некоторых фильмов-победителей, а зарубежные кинематографисты записали свои видеообращения. Организаторы отметили, что новый сезон фестиваля стартует в октябре.
Международный смотр Moscow Shorts ISFF – это первый российский фестиваль с ежемесячными показами. Он был основан в марте 2018-го румынским режиссером и сценаристом Алексом Настою и российской актрисой Риной Гришиной. Каждый месяц на рассмотрение экспертной комиссии поступает до 120 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира. Вход на показы бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
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