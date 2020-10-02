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Гай Ричи займется сериальной адаптацией «Джентльменов»

2 октября
2020 год

Новости кино >>
2 октября 2020
Британский режиссер Гай Ричи займется сериальной адаптацией своего фильма «Джентльмены». Он выступит в качестве режиссера, сценариста и исполнительного продюсера проекта, сообщает Deadline.

Гай Ричи займется сериальной адаптацией «Джентльменов»
фото: К/ф «Джентльмены»

Прежде, чем стать полнометражной лентой, «Джентльмены» задумывались именно в формате сериала. Его производством займется студия Miramax. Информация об актерском составе и сюжете пока не сообщается.

Боевик Гая Ричи вышел в прокат в феврале 2020-го, став самым кассовым фильмом режиссера в России. Лента рассказывает историю талантливого выпускника Оксфорда, который придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решил продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, то на его пути встали не менее обаятельные, но жесткие джентльмены.
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