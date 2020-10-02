«Эпидемию» Павла Костомарова покажут на ТВ-3

Телепремьера сериала «Эпидемия» состоится 12 октября. Ленту Павла Костомарова будут показывать на ТВ-3 по будням, с понедельника по четверг, сообщает пресс-служба канала.
фото: К/ф «Эпидемия»
За пять дней до показа на телевидении «Эпидемия» стартует на Netflix. Сериал Павла Костомарова станет вторым в истории проектом из России, который выйдет на одном из крупнейших стриминговых сервисов в премиальной категории Netflix Original.
Мировая премьера ленты состоялась 9 апреля 2019-го в Каннах в рамках основного конкурса международного фестиваля CanneSeries во Франции. Сериал был удостоен пяти статуэток на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России и вошел в рейтинг самых ярких проектов Fresh TV Fiction на рынке контента MIPTV.
В основу сюжета «Эпидемии» легла книга Яны Вагнер «Вонгозеро». Сериал рассказывает об атаке неизвестного вируса, случившейся в наши дни.
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