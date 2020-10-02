Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Евгений Ткачук и Виктор Добронравов создают атомную бомбу

2 октября
2020 год

Новости кино >>
2 октября 2020
Телеканал «Россия представил первый тизер нового остросюжетного сериала «Бомба» от продюсерского центра Валерия Тодоровского, рассказывающего о судьбе молодых физиков, создавших первую атомную бомбу в СССР.


По сюжету гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Но внезапно Рубина освобождают: его лучший друг и коллега Кирилл рекомендовал Михаила в секретный проект по созданию советской атомной бомбы, а утвердил кандидатуру физика сам Курчатов. В Москве Рубин узнает: пока он был в лагере, его невеста Анна успела стать женой Кирилла. Чтобы любой ценой выполнить задание государства, им придется работать вместе.

Евгений Ткачук и Виктор Добронравов создают атомную бомбу

Главные роли в сериале сыграле Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Михаил Хмуров, Андрей Смелов, Ольга Смирнова, Наталья Суркова, Александр Лыков, Виталий Коваленко, Владимир Богданов, Аглая Тарасова, Геннадий Вырыпаев и другие. Режиссером выступил Игорь КопыловРжев»).

Премьера многосерийного фильма «Бомба», снятого при поддержке Госкорпорации «Росатом», состоится в эфире телеканала «Россия» в новом сезоне.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Папа сказал: помогать не буду»: Виктор Добронравов о семье и выборе профессии
персоны
Владимир БогдановЕвгения БрикГеннадий ВырыпаевВиктор ДобронравовВиталий КоваленкоИгорь КопыловАлександр ЛыковАндрей СмеловОльга СмирноваНаталья СурковаАглая ТарасоваЕвгений ТкачукВалерий ТодоровскийМихаил Хмуров
фильмы
Бомба

фотографии >>
Евгений Ткачук и Виктор Добронравов создают атомную бомбу фотографии
Евгений Ткачук и Виктор Добронравов создают атомную бомбу фотографии
Евгений Ткачук и Виктор Добронравов создают атомную бомбу фотографии
Евгений Ткачук и Виктор Добронравов создают атомную бомбу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Макаров
29 сентября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Виктор Макаров.
Тамара Муженко
28 сентября ушла из жизни актриса Тамара Муженко.
Пётр Лимин
27 сентября ушёл из жизни актёр Пётр Лимин.
Олег Осетинский
27 сентября ушёл из жизни сценарист Олег Осетинский.
Никита Логинов
27 сентября ушёл из жизни актёр Никита Логинов.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Людмила Крылова
Илья Малаков
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Марибель Верду
Франческа Деллера
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Бад Эбботт
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Таинственные импрессионисты
Италия, 2020
За призрачной дверью
вестерн, фильм ужасов
США, 2020
Честный кандидат
драма, комедия
США, 2020
Гостиница Окко
драма, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2018
Капоне: Лицо со шрамом
биография, драма, криминальный фильм
Канада, США, 2020
Мы призываем тьму
музыкальный фильм, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Канада, США, 2019
Семейка Бигфутов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2020
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Хандра
комедия
Россия, 2020
Ловец снов
триллер, фильм ужасов
США, 2020
Малышка с характером
боевик, триллер
США, 2020
Несейка. Младшая дочь
фильм о животных
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен