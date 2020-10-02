Евгений Ткачук и Виктор Добронравов создают атомную бомбу

Телеканал «Россия представил первый тизер нового остросюжетного сериала «Бомба
» от продюсерского центра Валерия Тодоровского
, рассказывающего о судьбе молодых физиков, создавших первую атомную бомбу в СССР.
По сюжету гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Но внезапно Рубина освобождают: его лучший друг и коллега Кирилл рекомендовал Михаила в секретный проект по созданию советской атомной бомбы, а утвердил кандидатуру физика сам Курчатов. В Москве Рубин узнает: пока он был в лагере, его невеста Анна успела стать женой Кирилла. Чтобы любой ценой выполнить задание государства, им придется работать вместе.
Главные роли в сериале сыграле Евгений Ткачук
, Евгения Брик
, Виктор Добронравов
, Михаил Хмуров
, Андрей Смелов
, Ольга Смирнова
, Наталья Суркова
, Александр Лыков
, Виталий Коваленко
, Владимир Богданов
, Аглая Тарасова
, Геннадий Вырыпаев
и другие. Режиссером выступил Игорь Копылов
(«Ржев
»).
Премьера многосерийного фильма «Бомба
», снятого при поддержке Госкорпорации «Росатом», состоится в эфире телеканала «Россия» в новом сезоне.
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