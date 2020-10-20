«Великую» с Юлией Снигирь покажут в Латинской Америке

Основная программа международного рынка контента MIPCOM Online+ и прошедший параллельно фестиваль сериалов Canneseries завершили свою работу. MIPCOM, прошедший в этом году в цифровом формате, собрал более 6000 участников из 100 стран мира, среди которых — свыше 35 российских компаний. В рамках MIPCOM Week с 12 по 16 октября дистрибьюторы представили свои новые проекты, провели онлайн-переговоры с байерами и приняли участие в конференции, на которой выступили мировые эксперты телевизионной индустрии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», являющейся официальным представителем MIPCOM и MIPTV на территории России, Украины и СНГ.
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»
Art Pictures Distribution, ГК «Планета Информ», Yellow Black and White, видеосервис Start, продюсерская компания «Среда», Спутник Восток Продакшн, Russian World Vision, Один Медиа, Mirsand, All Media, Star Media, Revolution Film, «Марс Медиа», «Игмар», «Фестиваль Ералаш», анимационные «Союзмультфильм», Группа Компаний «Рики», студия «Аэроплан», анимационная студия «Паровоз», Wizart, компания «Агама Фильм», лицензионное агентство brand4rent и «100 киловатт», пост-продакшн компании Flysound и Cyrillica работали на объединённом национальном стенде Made in Russia, организованном в рамках бизнес-миссии Российского экспортного центра. Компании также представили закупщикам свои новые проекты в рамках национальных презентаций, посвящённых свежим сериалам и анимации из России.
По словам руководителя направления экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгении Данильченко, «платформа MIPCOM и размещённый на ней российский павильон будут работать еще месяц — то есть международное медиа сообщество, уникальная профессиональная аудитория рынка будет активна в онлайн-пространстве до середины ноября, а не разъедется спустя три дня. Это позволит компаниям провести больше переговоров и закрыть часть сделок, на которые не хватило времени в рамках основной программы. Уже сегодня мы видим высокую бизнес-активность компаний-участников павильона — за первые три дня они провели более 150 встреч с зарубежными партнёрами. По итогам прошедшего периода с прошлогоднего рынка, наши экспортёры заявили о заключённых новых сделках на общую сумму около полумиллиарда рублей. В этом году наши компании во время переговоров с байерами могли приводить новые аргументы в пользу заключения контрактов именно с ними, так как с российскими производителями стало выгоднее работать благодаря новой запущенной РЭЦ субсидии на поддержку маркетинговых кампаний за рубежом и адаптации проектов к требованиям внешних рынков».
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»
Генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова также считает, что онлайн-формат рынка поспособствовал большому интересу к российской индустрии. Она отметила, что «сериалы "Шерлок в России", "Хороший человек", "Территория" и шоу "Секрет" были отобраны в рейтинг Fresh TV. Российский проект впервые получил награду фестиваля Canneseries — очень важно, что отмечена именно актриса Полина Максимова — не только сами проекты, но и лица российского кино и телевидения начинают завоёвывать внимание за рубежом. В прошлом году в конкурсе участвовала "Эпидемия", которая прозвучала и в подборке Fresh TV в апреле, а этой осенью вошла в топ Netflix по просмотрам в мире. Уверена, что проект "257 причин, чтобы жить" также покорит не только национальную, но и зарубежную аудиторию».
Во время основной программы MIPCOM Week были представлены проекты от 1-2-3 Production. Оригинальные сериалы компании, многие из которых взяты на дистрибуцию крупными зарубежными игроками, вошли в этом году в программы международных фестивалей. «Перевал Дятлова» Валерия Федоровича и Евгения Никишова отобран в программу международного кинофестиваля в Женеве, на мировом рынке его представляет Beta Film. Компания Cineflix занимается международной дистрибуцией «Обычной женщины» — дистрибьютор объявил зарубежным партнёрам о продлении проекта на второй сезон. Внимание закупщиков привлекли «Полёт» Петра Тодоровского, получивший главный приз на фестивале Serial Killer в Чехии, и полнометражная драма Анастасии Пальчиковой «Маша», удостоенная награды за лучший дебют на «Кинотавре» в этом году.
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»
Два сериала видеосервиса Start «Шерлок в России» и «Хороший человек» Константина Богомолова вошли в рейтинг самых многообещающих международных проектов Fresh TV Fiction от швейцарской исследовательской компании The Wit. Продолжают покорять международных зрителей «Содержанки» — компания финализирует новую сделку по проекту на англоговорящие территории. Сериалом также заинтересовались байеры из стран Азии. Международный дистрибьютор контента Dori Media Group, занимающийся дистрибуцией «Пса» на международном рынке, продал права на сериал венгерскому телеканалу RTL и польской группе компаний Wirtualna Polska. Телекомпания НТВ также объявила сделку с японской NHK Enterprises, Inc. (NEP) о продаже прав на исторический проект «Безсоновъ». Сериал будет показан на телеканале AXN Mystery в феврале 2021-го.
«Совтелеэкспорт», официальный дистрибьютор контента ВГТРК, договорился о продаже документальных фильмов «Никита Хрущев: от Манежа до Карибов», «Тамерлан. Архитектор степей» и сериала «Екатерина. Самозванцы» в Грецию. Документальные «Полигон», «Танковый биатлон» и «Метро» отправятся в Сербию. Дистрибьютор из ОАЭ проявил интерес к линейке научно-популярных фильмов — сделка находится на стадии согласования. Партнёр из Словакии рассматривает покупку лицензии на телесериал Егора Анашкина «Зулейха открывает глаза» в 2021-м. Обсуждается продажа пакета сериалов на территорию Латинской Америки. Среди проектов, представленных Art Pictures Distribution, интерес вызвали «Псих» Фёдора Бондарчука, «Чики» Эдуарда Оганесяна и «Наследники» Антона Федотова. В настоящее время компания ведёт переговоры с крупными платформами по продаже контента more.tv.
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»
Продюсерская компания «Среда» представила международной аудитории первый трейлер восьмисерийного мистического хоррора Святослава Подгаевского «Пищеблок», созданного для Кинопоиск HD, а также четыре новых сериала в производстве: психологическую драму «Хрустальный», триллеры «Коса», «Бег улиток» и чёрную романтическую комедию «Сцены супружеской жизни» — совместные проекты с МТС Медиа. «Марс Медиа» реализовала права на исторические сериалы «Великая» Игоря Зайцева и «Григорий Р.» Андрея Малюкова на территорию Латинской Америки.
Russian World Vision достигла договорённостей с американской компанией о реализации цифровых прав на библиотеку компании. К фильмам «28 панфиловцев» и «Спарта» проявил интерес дистрибьютор из Индии — с индийским партнёром компания также ведёт переговоры о реализации прав на «Домового». С дистрибьютором из Великобритании обсуждается продажа прав на хоррор «Атакан. Кровавая легенда». Компания «Один-медиа» нашла новых партнёров из Уругвая, Тайланда, Малайзии, Японии и Брунея и завершила переговоры с китайской компанией Sinovision International о продаже документального проекта «Великий Северный путь». Компания также обсудила совместную работу над производством международной версии фильма «Охотники за глубиной» с потенциальным партнёром из Италии и ведёт активные переговоры о пакетных сделках с Huawei и Pluto TV.
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»
«Революция фильм» провела встречи с каналами и интернет-платформами из разных стран — компания надеется заключить сделки с Olympusat на территории Северной и Латинской Америки, с индийской A Yolo Media Network, венгерской TV2 Media Group, с MBC Group на территорию Ближнего Востока и немецкой Palatin Media Film. Международные участники рынка проявили интерес к фильму и сериалу «Хочу в игру», представленным компанией Mirsand. Проекты привлекли внимание байеров из Китая, Японии, Франции и Прибалтики. Постоянные партнёры компании из Китая, Великобритании, Кореи, Японии, Франции и Германии также заинтересованы в фильме «ФАУ-2. Побег из ада». Star Media достигла предварительных договорённостей с телеканалами из Китая, Прибалтики, Латинской Америки, Испании, международными онлайн-площадками и с компанией-закупщиком контента для авиакомпаний.
Среди анимационных компаний ГК «Рики» закрыла несколько сделок по своим флагманским проектам «Тима и Тома», «Смешарики», «Фиксики» и «ПинКод». Канадская компания Epic Story Media (ESM) станет эксклюзивным дистрибьютором «Тимы и Томы» на французском и английском языках в США и Канаде, а также оператором официального YouTube-канала. «Смешариков» и «ПинКод» также покажут в Канаде — компания ToonAVision стала партнёром по дистрибуции и будет отвечать за телевизионные и VOD-права сериалов. Приложение детского телевидения Hopster приобрело SVOD права на «Фиксиков», они будут доступны на платформе на английском языке. Агент по продажам последних PlayBig также заключил сделку с компанией P1KFILM SDN BHD — новые эпизоды сериала появятся на площадках азиатского спутникового оператора Astro, вещающего на территориях Малайзии и Брунея. Подписано соглашение с GHI Media на трансляцию «ПинКода» в Израиле — компания будет отвечать за показ первого сезона сериала на иврите на телеканалах и платформах. Онлайн-платформа Noorplay займётся локализацией проекта на арабский язык. Вьетнамская Yeah1 Group Corporation приобрела AVOD права на «Смешариков» и «ПинКод», оба будут доступны на английском и немецком языках на популярных YouTube-каналах для детей, которыми руководит компания. ГК «Рики» также подписала соглашение с VlogBox, чтобы расширить аудиторию на новых рынках — «Фиксики», «Смешарики» и «ПинКод» появятся в приложениях умного телевидения США и Канады.
Дистрибьютором студии Wizart в Индии по первой и второй частям «Снежной королевы» станет компания Toonz Entertainment, также подписаны соглашения по мультфильму «Снежная королева: Зазеркалье» с TRD Media на африканский континент. Дистрибьютором сразу четырёх проектов — двух частей полнометражных мультфильмов «Волки и овцы» и двух частей «Снежной королевы» — станет компания DNC. «Снежную королеву: Зазеркалье» и «Снежную королеву: Огонь и лёд» начнут показывать в Италии уже в ближайшее время. В ближайшее время «Союзмульфильм» планирует заключить сделку с компаний Beijing Joy Culture Media по дистрибуции на территории Китая сериалов «Приключения Пети и Волка», «Простоквашино» и «Пластилинки».
Лицензионное агентство brand4rent представило новый анимационный дошкольный сериал «Флора и команда» и проект «Монсики», который покажут в Китае на цифровых платформах Xiaomi, Huawei, Changhong и в Европе, где Arait Multimedia займётся дистрибуцией во Франции, Италии, Испании, Германии, Португалии, Польше и Финляндии. Анимационная студия «Агама Фильм» находится на стадии активных переговоров о продаже контента на территорию Азии и заключения агентского соглашения по представлению контента компании в Европе.
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»
Студия «100 киловатт» представила на рынке «Домики», «Бобр добр», «Ника-изобретателя» и «Волшебную кухню», получившую в этом году специальный приз от компании REED MIDEM как проект с наибольшим международным потенциалом. Компания планирует представить «Волшебную кухню» зрителям Канады, Болгарии, Великобритании и других стран. «Паровоз» представил новый проект «Волшебное кафе», мультсериалы «Космопорт», «Чик-Чирикино» и «Кошка Бяка и хороший мальчик», по которым компания ведёт переговоры с потенциальными партнёрами. Компания «Фестиваль Ералаш», которая в этом году дебютировала на MIPCOM, находится в стадии переговоров о создании медиа-платформы «Ералаш ТВ» совместно с компанией из Великобритании.
Компания Flysound, представившая на MIPCOM сервисы продакшн и постпродакшн звука, ведёт переговоры со студиями из США и Испании, заинтересованными в полном цикле услуг компании. Также обсуждается возможное сотрудничество с постпродакшн-компаниями из Ирландии, Франции и США по таким узкоспециализированными услугам, как саунддизайн и синхронные шумы.
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