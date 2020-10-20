Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

16-я серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет о необычных ракурсах и применении длиннофокусной техники

20 октября
2020 год

Новости кино >>
20 октября 2020
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет 16-ю серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Новый эпизод расскажет о некоторых технических приспособлениях, которые появились во время войны и благодаря которым зритель увидел войну в новом, непривычном виде и ракурсе. Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.



Легкая и мобильная камера ассистентов «КаЭс», аналог американской «Аймо», стала основным средством съемки на фронте. Основным... но не единственным. Уже через несколько месяцев после начала войны стало очевидно, что сюжеты киножурналов, как правило, снимаются по одному лекалу. Редакторы, принимавшие отснятый материал, рекомендовали операторам разнообразить картинку, искать новые способы съемки.

Эксперименты с длиннофокусной оптикой проводились нашими киноинженерами еще до войны. Ведущим предприятием в этой области был одесский завод «Кинап», но все-таки линзы, которые поставлялись им для кинокамер, не позволяли снимать противника с безопасного расстояния. Была создана целая линейка телескопических объективов с фокусным расстоянием 600, 800 и 1200 миллиметров. Немаловажной особенностью этой разработки было то, что данные объективы можно было использовать с привычной операторам камерой «КаЭс». В силу своей громоздкости и дороговизны телескопический объектив не стал массовым, но в некоторых случаях он был просто незаменим.

16-я серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет о необычных ракурсах и применении длиннофокусной техники


***
Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.

Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пятнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну»
Вышла четырнадцатая серия документального проекта «Как снимали войну»
Документальный проект «Как снимали войну» прошёл отбор во второй тур премии «Лавровая ветвь»
13-я серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает, о чем не должен был догадываться зритель фронтовой хроники
12-я серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена фронтовому оператору Семену Школьникову
Одиннадцатая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю фильма «Разгром немецких войск под Москвой»
Десятая серия документального проекта «Как снимали войну»
Девятая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает историю военной хроники из фильма Тарковского «Зеркало»
Восьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена инсценированным съемкам
Седьмая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена первой женщине-кинооператору Марии Суховой
Шестая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает о киноавтоматах оператора Николая Лыткина
Пятая серия документального проекта «Как снимали войну» посвящена оператору Владимиру Сущинскому
Новая серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Валентине Орлянкине
Третья серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Владиславе Микоше
Вышла вторая серия документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
Вышла первая серия первого документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
Поиск по меткам
Как снимали войнуфронтовые операторы

фотографии >>
16-я серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет о необычных ракурсах и применении длиннофокусной техники фотографии
16-я серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет о необычных ракурсах и применении длиннофокусной техники фотографии
16-я серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет о необычных ракурсах и применении длиннофокусной техники фотографии
16-я серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет о необычных ракурсах и применении длиннофокусной техники фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Скобцева
20 октября ушла из жизни актриса Ирина Скобцева.
Михаил Макаров
20 октября ушёл из жизни актёр Михаил Макаров.
Илья Эпельбаум
18 октября ушёл из жизни театральный деятель Илья Эпельбаум.
Александр Черенков
18 октября ушёл из жизни актёр Александр Черенков.
Виктор Костицин
17 октября ушел из жизни актёр Виктор Костицин.

День рождения >>

Ярослав Воронцов
Яна Гурьянова
Саид Дашук-Нигматулин
Валерий Дегтярь
Никита Михалков
Наталья Рогожкина
Елена Санаева
Анастасия Федоркова
Станислав Эрдлей
Кен Ватанабе
Элеонора Джорджи
Николь Курсель
Эверетт МакГилл
Эдна Первиенс
Кэрри Фишер
Андреа Чекки
все родившиеся 21 октября >>

Афиша кино >>

Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
Шкатулка дьявола
фильм ужасов
Великобритания, 2019
Король Стейтен-Айленда
драма, комедия
США, 2020
Телохранитель бабушки
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Глубже!
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Доктор Лиза
биография, драма
Россия, 2021
Конференция
драма
Великобритания, Италия, Россия, Эстония, 2020
Любовь без размера
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Спайс бойз
молодежный фильм, триллер
Беларусь, 2020
Чёрный дрозд
драма
Великобритания, США, 2019
Фрида: Да здравствует жизнь!
биография
Италия, 2019
Гипноз
психологический триллер
Россия, Финляндия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен