16-я серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет о необычных ракурсах и применении длиннофокусной техники

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет 16-ю серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Новый эпизод расскажет о некоторых технических приспособлениях, которые появились во время войны и благодаря которым зритель увидел войну в новом, непривычном виде и ракурсе. Фильм доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.
Легкая и мобильная камера ассистентов «КаЭс», аналог американской «Аймо», стала основным средством съемки на фронте. Основным... но не единственным. Уже через несколько месяцев после начала войны стало очевидно, что сюжеты киножурналов, как правило, снимаются по одному лекалу. Редакторы, принимавшие отснятый материал, рекомендовали операторам разнообразить картинку, искать новые способы съемки.
Эксперименты с длиннофокусной оптикой проводились нашими киноинженерами еще до войны. Ведущим предприятием в этой области был одесский завод «Кинап», но все-таки линзы, которые поставлялись им для кинокамер, не позволяли снимать противника с безопасного расстояния. Была создана целая линейка телескопических объективов с фокусным расстоянием 600, 800 и 1200 миллиметров. Немаловажной особенностью этой разработки было то, что данные объективы можно было использовать с привычной операторам камерой «КаЭс». В силу своей громоздкости и дороговизны телескопический объектив не стал массовым, но в некоторых случаях он был просто незаменим.
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Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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