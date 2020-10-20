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Не стало актрисы Ирины Скобцевой

20 октября
2020 год

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20 октября 2020
Не стало вдовы Сергея Бондарчука, матери Фёдора Бондарчука, бабушки Константина Крюкова, популярной советской и российской актрисы театра и кино, педагога актёрского мастерства во ВГИКе, заслуженной и народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. Ей было 93 года, уточняется в Инстаграме компании Art Pictures.

«Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет», — говорится в сообщении.

Не стало актрисы Ирины Скобцевой
фото: instagram.com

Ирина Константиновна родилась 22 августа 1927 года в Туле в семье научного сотрудника Главного управления метеослужбы и сотрудницы архива. Окончив школу, по примеру родителей решила стать научным работником и поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Активно участвовала в самодеятельности — играла в студенческом театре, а по окончании университета поступила в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе. С 1956-го — актриса Театра-студии киноактёра. Со своим будущим супругом Сергеем Бондарчуком познакомилась, когда была ещё студенткой Школы-студии МХАТ. Они поженились в 1959-м. С 1971-го — педагог актёрского мастерства во ВГИК, с 1977-го — доцент.

В кино дебютировала в 1955-м, представ в образе Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Благодаря этой роли в Каннах первой удостоилась звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля. Затем актриса обратилась к характерным ролям. Она сыграла Киру в экранизации пьесы Леонида Леонова «Обыкновенный человек» и Клавдию Николаевну в «Неповторимой весне». Знаковой для неё стала роль Элен Безуховой в киноэпопее мужа «Война и мир». На её счету более 60 киноролей. Обладательница Ордена Дружбы.
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