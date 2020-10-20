В конце октября начнётся показ драмы «Зови меня мамой» с Анной Старшенбаум

По словам исполнительницы главной роли Анны Старшенбаум, её «героиня Татьяна – совсем юная девушка, которая попадает в тяжелейшие обстоятельства. Для меня было очень неожиданным приглашение на эту роль. Я всегда видела себя только в современных амплуа, но режиссёр уговорил меня попробовать сыграть героиню 1930-х годов. И это был очень приятный для меня опыт. Оказалось, что исполнять подобную роль легче: такие роли глубокие, хорошо прописанные, и ты всегда понимаешь, что делаешь. Наш фильм – это история о том, как переживали страшные времена обычные люди из глубинки, как пытались сохранить самое важное в жизни – семью и любовь».
События в драме затрагивают несколько десятилетий – от 1929 года до начала Великой Отечественной войны. Дочь зажиточного деревенского мельника Татьяна (Старшенбаум) знакомится с Николаем (Барабаш), сыном кулака из соседнего села. Их тянет друг к другу, но к Татьяне уже спешат сваты от Василия (Андрей Фролов). Сердце девушки занято мыслями о Николае, и она отказывает крёстнику сельского председателя. Николай и Татьяна решают быть вместе, а родители невесты – Павел (Сергей Беляев) и Марфа (Тумайкина) – благословляют этот союз. Кажется, счастью молодых не будет конца. Но в стране лютует продразвёрстка, а за изъятие излишков у крестьян поручено отвечать Василию. И первым делом обиженный жених спешит в дом Козловых, где теперь живёт замужняя Татьяна. Чтобы спасти сына от мести Василия, Григорий Козлов (Цурило) силой отсылает Николая в Москву. Вскоре за ним, спасаясь от раскулачивания и ссылки, едет и Таня. Она надеется отыскать мужа, но застаёт его в квартире чужой женщины. В Москве девушка находит приют в доме крупного инженера, куда устраивается нянькой. Но власть не щадит и влиятельных хозяев: Тане приходится бежать, спасая их маленьких сыновей. С двумя детьми на руках девушке всё труднее скрываться от преследования.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Люди во все времена одинаковые по своей сути, — считает Алексей Барабаш. — Отличия составляют лишь социальные нюансы, стиль одежды, манеры. Для меня было важно создать героя, и он получился таким, каким я его задумал. Я увлёкся воплощением простого сердечного человека, который живёт сердцем, не задумываясь. Он дурачок в хорошем смысле этого слова, любит одну женщину всю жизнь, много ошибается, делает глупости, но при этом остаётся человеком, а не это ли ценится во все времена? Коля Козлов оставил яркий след в этой удивительной истории своей наивностью, жаждой жизни и познания. Я думаю, что мне удалось создать нового, не игранного ранее никем героя».
Режиссёром сериала выступил Сергей Пикалов. Съёмки проходили в Москве и Подмосковье. Вокзал, откуда героиня Старшенбаум в спешке отправляется в Москву, исполнила историческая усадьба «Середниково». Эпизоды военных действий также снимали в Подмосковье, где был выстроен госпиталь. А вот за живописными видами севера России съёмочная группа отправилась в Карелию. Актёры вспоминают, что в свободные от работы дни плавали по Ладожскому озеру на остров Валаам.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Герои нашего фильма "Зови меня мамой" проходят разные перипетии и испытания, начиная от любви, заканчивая войной и мирным временем. У моей Марфы трагическая судьба. Будучи очень сильной женщиной, однажды она получает такой удар, что теряет почву под ногами, а её разум как бы впадает в сон, чтобы защитить себя от горя, которое она не может вынести. В ней столько сдержанной боли, что в какой-то момент мне стало её очень жаль. Такой судьбы я бы не пожелала никому», — рассказала о своей героине Ольга Тумайкина.
Музыку к сериалу написал композитор Артём Васильев – обладатель многочисленных наград, в числе которых специальный приз ТЭФИ за сериал «София» и премия «Золотой орёл» за музыку к фильму «Экипаж».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Наш фильм о верности, человеческой взаимовыручке, взаимоотношениях людей в непростое время, о том, как даже незнакомые люди пытаются помочь друг другу и остаются при всём этом ужасе людьми. Но это не хроника событий, это локальная человеческая история. Я играю врача Махова, который приезжает из города по вызову к детям главной героини, которых она выдаёт за своих. Он знакомится с Татьяной, даже симпатизирует ей, помогает ей и детям, возится с ними. Махов положительный человек из породы ушедшего века. Он из интеллигентной династической семьи врачей, человек довольно высокой культуры, каких уже, наверное, не встретишь», — поведал о своём герое Дмитрий Муляр.
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