Мультфильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"» претендует на европейский «Оскар»

Российский мультфильм «Нос, или Заговор "не таких"
» Андрея Хржановского
поборется за звание лучшей анимационной картины 2020 года на европейском «Оскаре». Об этом сообщается на официальной странице премии Европейской киноакадемии в социальной сети Facebook
.
Фильму предстоит соперничать с лентами «Каламити
» Реми Шейе
, «Хосеп
» Аурэля
и «Клаус
» Серхио Паблоса
.
Мультфильм Хржановского основан на повести Николая Гоголя
«Нос
» и одноимённой опере Дмитрия Шостаковича
. Могучие фигуры — от Гоголя и Шостаковича до Хуциева
и Тарковского
— сталкиваются в этой сюрреалистической композиции, созданной режиссёром из таких разных материй искусства, как опера и анимация, и превращённой в своеобразный реквием по русскому авангарду.
Картина удостоена главного приза жюри 60-го Международного анимационного фестиваля в Анси, а также принимала участие в Роттердамском кинофестивале и на «Кинотавре».
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