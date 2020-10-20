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Мультфильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"» претендует на европейский «Оскар»

20 октября
2020 год

Новости кино >>
20 октября 2020
Российский мультфильм «Нос, или Заговор "не таких"» Андрея Хржановского поборется за звание лучшей анимационной картины 2020 года на европейском «Оскаре». Об этом сообщается на официальной странице премии Европейской киноакадемии в социальной сети Facebook.

Фильму предстоит соперничать с лентами «Каламити» Реми Шейе, «Хосеп» Аурэля и «Клаус» Серхио Паблоса.

Мультфильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор не таких» претендует на европейский «Оскар»
фото: facebook.com

Мультфильм Хржановского основан на повести Николая Гоголя «Нос» и одноимённой опере Дмитрия Шостаковича. Могучие фигуры — от Гоголя и Шостаковича до Хуциева и Тарковского — сталкиваются в этой сюрреалистической композиции, созданной режиссёром из таких разных материй искусства, как опера и анимация, и превращённой в своеобразный реквием по русскому авангарду.

Картина удостоена главного приза жюри 60-го Международного анимационного фестиваля в Анси, а также принимала участие в Роттердамском кинофестивале и на «Кинотавре».
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