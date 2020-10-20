«Тобол» вернётся к зрителям в виде сериала

«Если говорить об идеологии нашего фильма, важно сказать простую и понятную сегодняшним зрителям вещь: "Россия не хочет войны ни с кем и до последней возможности будет пытаться удержать мир. Но если враг поднимет топор войны, страна вынуждена будет ответить, чтобы защититься". Враги уважают только сильную Россию. Но важно также понимать, что наше кино, какова бы ни была идеологическая, политическая и историческая подоплёка – это фильм о любви — сильной и страстной», — отметил режиссёр Игорь Зайцев.
По сюжету киноэпопеи молодой офицер петровской гвардии Иван Демарин по указу царя отправляется в столицу Сибири — Тобольск. Здесь Иван встречает свою любовь — Машу Ремезову, дочь известного летописца и картографа Сибири Семёна Ремезова. Главные герои вместе участвуют в экспедиции полковника Бухгольца, снаряженной царем для поисков золота Яркенда: Петру I нужны были деньги для войны со шведами и турками. Крепость, в которой зимует экспедиция, осаждают полчища воинствующих джунгар, помощи ждать неоткуда.
фото: пресс-служба Первого канала
«Мой герой — князь Матвей Петрович Гагарин — назначен Петром I в те края для того, чтобы наладить торговые связи России по торговле пушниной, драгметаллами. Гагарин весь этот регион контролировал, собирал казну и отсылал её в центр. Петру нужны были деньги для войны. Мы только примерно можем представлять масштаб этой личности. В Тобольском музее я узнал, что сибирские губернаторы и воеводы — это знатные люди, которые получили свои должности в Сибири в качестве почётной ссылки. А Гагарин взял на себя устройство Сибири, стал самостоятельно улучшать её жизнь. Все события сериала происходят во время правления князя Гагарина. Он ведь бывал в Тобольске до назначения, но именно с его назначением на должность лицо города начало преображаться. У них с губернатором Ремезовым сложился прекрасный тандем, где Ремезов был генератор идей, а Гагарин эти идеи поддерживал», — рассказал Евгений Дятлов.
Картина снята по мотивам романа Алексея Иванова. Двухтомное произведение писатель написал, взяв за основу реальные исторические факты. В 2019-м премьера полнометражного фильма «Тобол» состоялась в России, Германии, Великобритании, Японии и других странах, после чего была представлена в нескольких номинациях премии «Золотой орёл» и признана лучшим в двух из них: «Лучшая работа по костюмам» и «Лучшая работа по гриму и пластическим эффектам».
фото: пресс-служба Первого канала
По словам Дмитрия Назарова, на роль Ремезова он «согласился сразу, очень люблю исторический жанр. Фильм "Тобол" повествует о высоких победах, о таланте, о больших возможностях России преодолевать и совершать. Семён Ремезов – настоящий герой в Тобольске, его все очень любят, рассказывают легенды о нём. Что касательно самих съемок, то они проходили в довольно сложных условиях: у нас была масштабная экспедиция, а зимой в Тобольске очень холодно… Но как показывает практика – чем сложнее съёмочный процесс, тем лучше результат».
В телеверсии присутствуют как вымышленные герои, так и исторические персонажи: знаменитый сибирский летописец, картограф, историк и архитектор Тобольска Семён Ремезов (Назаров), первый сибирский губернатор Матвей Гагарин (Дятлов), основатель Омска Иван Бухгольц (Лазарев), пленный шведский офицер Йохан Ренат (Бурковский), сосланный в Сибирь после битвы под Полтавой и мечтающий вернуться на Родину любой ценой, и жена солдата Бригитта (Муцениеце), тайно влюблённая в Йохана.
фото: пресс-служба Первого канала
Андрею Бурковскому «очень хотелось стать частью такого масштабного проекта. Для меня как для актёра роль в фильме "Тобол" – это вызов. Я играю шведского пленного солдата Йохана Рената, соответственно, пришлось поработать над акцентом и над драматической линией противоречивого героя».
В сериал вошло несколько сюжетных линий, которых нет в двухчасовом полнометражном «Тоболе». Например, в сериале разыграется драма между пленным шведским офицером, которого сыграл Вольфганг Черни, и хантыйкой в исполнении Ян Гэ. Зрители увидят также не попавшего в полный метр Камиля Ларина в образе бухарского купца, сцены крещения хантыйского народа митрополитом Филофеем, которого сыграл Евгений Мундум. Роль Петра Первого исполнил Дмитрий Дюжев, князя Меньшикова – Павел Майков, а Екатерина Гусева перевоплотилась в императрицу Екатерину.
фото: пресс-служба Первого канала
«Для артиста сыграть царя – это большое испытание, тем более, Петра I. Мне интересно было бы переночевать в кровати Петра I, вообще понять, как это – спать в положении полусидя. Хотелось почувствовать энергетику человека – что он видел, когда засыпал и просыпался. В силу личной фантазии сложил образ Петра I – многогранной неоднозначной личности, трудоголика, очень решительного человека. Но каждый дубль был для меня как экзамен», — поведал о своём персонаже Дмитрий Дюжев.
По словам режиссёра постпродакшена Петра Зеленова, в телевизионной версии больше экранного времени будет уделено батальным эпизодам. По сюжету действие картины разворачивается в Петербурге и в Сибири, в Тобольске. Декорациями к фильму послужили шедевры архитектуры XVII-XVIII веков – Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор.
фото: пресс-служба Первого канала
После того, как Агату Муцениеце утвердили на роль Бригитты, она «стала сильно интересоваться той эпохой: как выглядели женщины того времени, что одевали, чем жили. Во время съёмок моя героиня Бригитта захватила меня полностью. Это потрясающий по размаху и содержанию исторический проект». Для Павла Табакова, «это были первые масштабные съемки: и по количеству человек в кадре, и по историческому контексту. Петр Ремезов, которого я играю, – характерная роль. Молодой парень совершает первый мужской поступок – вопреки воле отца добровольцем записывается в солдаты петровской армии. И потом остаётся верен себе и тем принципам, на которых воспитан». А герой Ильи Маланина — «сильная личность, несмотря на все порывы молодости. Он готов жертвовать собой, готов идти в гущу опасности сам, без приказа. Когда шли съёмки сражений, меня накрывало ощущение, что это происходит в реальности. Это всё сложно передать, но я после съёмок фильма острее начал понимать цену жизни».
Досъёмочная подготовка заняла у создателей фильма три года. За это время в Тобольске была построена уникальная декорация — центр старинного города с каналами, подворьями и жилыми домами героев, которые воссоздавались по чертежам того времени. Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея (Казённая палата) и Софийский собор — шедевры архитектуры XVII — XVIII веков — тоже появляются в кадре, как и многочисленные жители Тобольска, снявшиеся в массовых сценах. Построенный для съёмок посад не был снесён и теперь работает как музей под открытым небом. Именно здесь снимали и сцены строительства Санкт-Петербурга, для которых был использован хромакей размером в 130 метров.
фото: пресс-служба Первого канала
По словам генерального продюсера Solivs Олега Урушева, «"Тобол" – это уникальный культурологический проект, включивший в себя роман в двух томах, книгу нон-фикшн и наш кинофильм. В творческом союзе с Тобольским историко-архитектурным музеем-заповедником был построен интерактивный музей "Посад сибирских старожилов", который на время съёмок превратился в декорацию к фильму, а после продолжил свою работу в качестве постоянного музейного комплекса».
Оператор-постановщик Юрий Коробейников вспоминает, как он вместе с художником и режиссёром «очень плотно проехали по местности, придумали излучину реки, придумали, где будет находиться верхний город и нижний город. Очень долго расставляли на макете домики для того, чтобы у нас были лучшие точки для съёмки. В итоге получилась прекрасная декорация, которой нет аналогов в России».
фото: пресс-служба Первого канала
Главная «фишка» компании режиссёра-постановщика трюков Жайдарбека Кунгужинова — трюки с лошадьми. Специально для съёмок в Тобольск привезли 17 трюковых лошадей из Казахстана, остальных (около 50 вьючных) подобрали на месте. Животных готовили на протяжении пяти месяцев, а ключевую битву — между джунгарами и русским войском — снимали 11 дней. «Режиссёр как-то в разговоре сказал: "Было бы классно, если бы лошадь провалилась с крыши вниз в землянку, где больные и раненые. У нас есть герой, который бы там дрался с этим джунгаром". Лошадь пошла бешеным галопом и сама прыгнула на эту крышу. Повезло, что так быстро. Но успели снять, у нас было пять камер. С первого дубля сняли», — рассказал Кунгужинов.
Почти все костюмы были сшиты специально для фильма по крою и технологии того времени. Телеги, бочки, игрушки и посуду вручную изготовили местные тюменские мастера. Так что создатели «Тобола» попытались максимально достоверно воссоздать как атмосферу, так и бытовые штрихи жизни петровской эпохи. У Петра I была маленькая нога, и царь для солидности носил большие ботфорты, надевая их на туфли. Чтобы соответствовать внешности героя, Дюжеву пришлось носить ботинки не своего 45-го, а 43-го размера.
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