В декабре выйдет специальный эпизод «Эйфории»

Популярный американский сериал «Эйфория» вернётся в Амедиатеку уже в этом году. Согласно пресс-службе сервиса, зрителей ожидают два специальных эпизода, первый из которых можно будет посмотреть 7 декабря.
фото: пресс-служба Амедиатеки
Подростковая драма Сэма Левинсона представляет собой адаптацию одноимённого израильского сериала 2012 года. По сюжету 17-летняя Ру Беннетт возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, она опять берётся за старые привычки — наркотики и тусовки. Однако появление в городе девушки Джулс становится для Ру знаком надежды.
обсуждение >>