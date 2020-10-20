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В декабре выйдет специальный эпизод «Эйфории»

20 октября
2020 год

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20 октября 2020
Популярный американский сериал «Эйфория» вернётся в Амедиатеку уже в этом году. Согласно пресс-службе сервиса, зрителей ожидают два специальных эпизода, первый из которых можно будет посмотреть 7 декабря.

В декабре выйдет специальный эпизод «Эйфории»
фото: пресс-служба Амедиатеки

Подростковая драма Сэма Левинсона представляет собой адаптацию одноимённого израильского сериала 2012 года. По сюжету 17-летняя Ру Беннетт возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, она опять берётся за старые привычки — наркотики и тусовки. Однако появление в городе девушки Джулс становится для Ру знаком надежды.

Главную роль играет Зендая. Компанию ей составили Мод Апатоу, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Сторм Рейд, Хантер Шафер и другие актёры. Премьера шоу состоялась 16 июня 2019-го, а через месяц было объявлено о его продлении на второй сезон.
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