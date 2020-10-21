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Врачи и дети: промо 5 сезона сериала «Женский доктор»

21 октября
2020 год

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21 октября 2020
Телеканал «Dомашний» представил промо-ролик медицинской мелодрамы «Женский доктор-5», премьера которой должна состояться в ноябре.


Самый внимательный, чуткий и надежный акушер-гинеколог Александр Родионов в исполнении харизматичного Петра Рыкова снова заступает на дежурство. Уверенность в себе, обаяние и профессионализм – качества, благодаря которым он покорил всех телезрительниц в прошлом сезоне, но сам остался с разбитым сердцем, а это значит, что в финале нового сезона нас ждет ответ на главный вопрос – кто сделает счастливым неотразимого доктора Родионова.

Врачи и дети: промо 5 сезона сериала «Женский доктор»

Также роли в пятом сезоне исполнили Дарья Егоркина, Олег Иваница, Виталина Библив, Екатерина Тышкевич, Дарья Легейда, Павел Вишняков, Александра Булычёва, Мария Кононова, Александр Попов, Елена Михайличенко, Людмила Курмель, Наталья Ковалёва, Таисия Хвостова. Режиссерами выступили Павел Мащенко и Максим Гуленко.
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Начались съёмки пятого сезона «Женского доктора»
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Виталина БибливАлександра БулычёваПавел ВишняковМаксим ГуленкоДарья ЕгоркинаОлег ИваницаНаталья Ковалёва (II)Мария КононоваЛюдмила КурмельДарья ЛегейдаПавел МащенкоЕлена МихайличенкоАлександр Попов (IV)Пётр РыковЕкатерина ТышкевичТаисия Хвостова
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Врачи и дети: промо 5 сезона сериала «Женский доктор» фотографии
Врачи и дети: промо 5 сезона сериала «Женский доктор» фотографии
Врачи и дети: промо 5 сезона сериала «Женский доктор» фотографии
Врачи и дети: промо 5 сезона сериала «Женский доктор» фотографии
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