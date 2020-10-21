Врачи и дети: промо 5 сезона сериала «Женский доктор»

Телеканал «Dомашний» представил промо-ролик медицинской мелодрамы «Женский доктор-5
», премьера которой должна состояться в ноябре.
Самый внимательный, чуткий и надежный акушер-гинеколог Александр Родионов в исполнении харизматичного Петра Рыкова
снова заступает на дежурство. Уверенность в себе, обаяние и профессионализм – качества, благодаря которым он покорил всех телезрительниц в прошлом сезоне, но сам остался с разбитым сердцем, а это значит, что в финале нового сезона нас ждет ответ на главный вопрос – кто сделает счастливым неотразимого доктора Родионова.
Также роли в пятом сезоне исполнили Дарья Егоркина
, Олег Иваница
, Виталина Библив
, Екатерина Тышкевич
, Дарья Легейда
, Павел Вишняков
, Александра Булычёва
, Мария Кононова
, Александр Попов
, Елена Михайличенко
, Людмила Курмель
, Наталья Ковалёва
, Таисия Хвостова
. Режиссерами выступили Павел Мащенко
и Максим Гуленко
.
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