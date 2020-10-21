Юлия Снигирь и Анатолий Белый стали «Пассажирами» такси Кирилла Кяро

По сюжету в такси к Андрею (Кирилл Кяро), рассекающему по Москве на старом «Мерседесе» из 90-х, попасть непросто. Сначала нужно... умереть. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе тяжелым грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси и перевозчик душ будут продолжать свой путь.
«Это интересный проект, прежде всего своим форматом — коротким и неожиданным, где нужно рассказать историю в сжатые сроки. Меня привлек и сценарий, и фигура режиссера — с Кареном мы работали вместе и хотели снова это сделать. Жанр обозначен как “мистическая драма”, но Карен такой режиссер, который не сможет снять без юмора даже самую черную драму. Даже в сложных взаимоотношениях нашей с Юлей пары юмор есть, — рассказывает Анатолий Белый. — Буквально за 15 минут в кадре происходит трансформация моего персонажа — эдакого лузера, который едет в солидной машине с шикарной женщиной. Глядя на эту пару, зритель сначала будет думать: “Боже, как она вообще вышла за него замуж”. Но потом оказывается, что… В общем, всё увидите!»
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«У меня очень забавная героиня, она совершенно не похожа на меня — активнее, скандальнее, живее, веселее и быстрее. С Кареном интересно работать, он любит яркие формы, юмор. Мы давно хотели поработать вместе, но всегда были какие-то обстоятельства. И наконец это случилось, пусть и на такой маленькой истории. Съемочный процесс проходит в автомобиле, и даже был трюк, который я выполняла сама. Обошлось без седых волос», — делится Юлия Снигирь.
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