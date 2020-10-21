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«Аванпост» покажут на ТВ-3 в формате сериала

21 октября
2020 год

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21 октября 2020
Российский фантастический триллер «Аванпост» с Петром Фёдоровым и Алексеем Чадовым покажут 26 октября на ТВ-3 в формате сериала, сообщает пресс-служба телеканала.

«Аванпост» покажут на ТВ-3 в формате сериала

В отличие от фильма, сериал раскроет истории основных действующих лиц. Так, зрители узнают, почему героиня Светланы Ивановой – репортёр Оля – практически сбежала от мужа в горячую точку, какие отношения связывают персонажей Филиппа Авдеева, Лукерьи Ильяшенко и её экранной сестры в исполнении Ангелины Стречиной. По-новому будут показаны герои Юры Борисова, Петра Фёдорова, Алексея Чадова, Константина Лавроненко, Ксении Кутеповой и Сергея Година.

«Аванпост» погрузит зрителя в мрачный и тревожный фантастический мир, работа над которым заняла у специалистов 1-2-3 Production VFX больше полутора лет. Для сериала создавались полностью трёхмерные пространства: мосты, дороги, леса, а также разнообразные масштабные объекты, включая аванпост, где встречаются герои.

По сюжету в ближайшем будущем в результате неустановленного катаклизма потеряна связь с большей частью Земли. В ходе разведопераций военные устанавливают, что на территориях, с которыми нет контакта, люди погибли по всей видимости, от яда, который «выбросил» в кровь их же организм. Мир поделился на зону карантина и круг жизни. Но немногие выжившие ещё не знают, что все, кто остался в зоне карантина, кого уже сложно назвать людьми, вскоре нападут на них.

«Аванпост» покажут на ТВ-3 в формате сериала

Триллер режиссера Егора Баранова был продан в более ста стран мира, включая США, Японию, Южную Корею и Германию. В Китае премьера фильма состоялась на крупнейшей национальной видеоплатформе iQIYI, а во Франции он занял первое место по просмотрам в национальном сегменте Google Play. «Аванпост» также стал единственной картиной из России, которая вошла в программу американского фестиваля Cinequest.
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