«Аванпост» покажут на ТВ-3 в формате сериала

Российский фантастический триллер «Аванпост
» с Петром Фёдоровым
и Алексеем Чадовым
покажут 26 октября на ТВ-3
в формате сериала, сообщает пресс-служба телеканала.
В отличие от фильма, сериал раскроет истории основных действующих лиц. Так, зрители узнают, почему героиня Светланы Ивановой
– репортёр Оля – практически сбежала от мужа в горячую точку, какие отношения связывают персонажей Филиппа Авдеева
, Лукерьи Ильяшенко
и её экранной сестры в исполнении Ангелины Стречиной
. По-новому будут показаны герои Юры Борисова
, Петра Фёдорова, Алексея Чадова, Константина Лавроненко
, Ксении Кутеповой
и Сергея Година
.
«Аванпост» погрузит зрителя в мрачный и тревожный фантастический мир, работа над которым заняла у специалистов 1-2-3 Production VFX больше полутора лет. Для сериала создавались полностью трёхмерные пространства: мосты, дороги, леса, а также разнообразные масштабные объекты, включая аванпост, где встречаются герои.
По сюжету в ближайшем будущем в результате неустановленного катаклизма потеряна связь с большей частью Земли. В ходе разведопераций военные устанавливают, что на территориях, с которыми нет контакта, люди погибли по всей видимости, от яда, который «выбросил» в кровь их же организм. Мир поделился на зону карантина и круг жизни. Но немногие выжившие ещё не знают, что все, кто остался в зоне карантина, кого уже сложно назвать людьми, вскоре нападут на них.
Триллер режиссера Егора Баранова
был продан в более ста стран
мира, включая США, Японию, Южную Корею и Германию. В Китае
премьера фильма состоялась на крупнейшей национальной видеоплатформе iQIYI, а во Франции он занял первое место
по просмотрам в национальном сегменте Google Play. «Аванпост» также стал единственной картиной из России, которая вошла в программу американского фестиваля Cinequest.
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