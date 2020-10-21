Михаила Ефремова заменили другим актером в «Вампирах средней полосы»

Действие сериала разворачивается в Смоленске. Это обычный город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает его от других: в Смоленске живут вампиры! Живут давно, тихо, по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот, когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой. Возглавляет вампирскую «ячейку общества» самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов), а следят за соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной (Татьяна Догилева).
Работу над лентой приостановили из-за пандемии, но сейчас процесс был возобновлен с соблюдением всех мер безопасности. Съемки пройдут в Москве, Смоленске и Московской области.
«Прекрасный артист Михаил Ефремов по понятным всем причинам не может дальше сниматься в сериале. Так как его работа над ролью не закончена, единственно возможный вариант, при котором проект сможет состояться — замена артиста. Юрий Стоянов снялся в пилоте проекта и сейчас вновь вернулся на съемочную площадку. Впереди у команды много работы», — отмечает режиссер проекта Антон Маслов.
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