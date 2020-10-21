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«Большая восьмерка» Ивана Соснина стала лучшим фильмом на Фестивале уличного кино

21 октября
2020 год

Новости кино >>
21 октября 2020
Автором лучшего короткометражного фильма на Фестивале уличного кино стал екатеринбургский режиссер Иван Соснин, поставивший ленту «Большая восьмерка». История простого парня, спасшего бездомных собак, покорила зрителей, которые и определили имя победителя. Молодой кинематографист получил грант в 1,5 млн рублей на запуск производства будущей полнометражной ленты, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра МТС ТВ, выступающего генеральным партнером смотра.

«Большая восьмерка» Ивана Соснина стала лучшим фильмом на Фестивале уличного кино
фото: К/ф «Большая восьмерка»

За время Фестиваля, с августа по октябрь, состоялось 540 кинопоказов, которые посетило в общей сложности более 200 тысяч человек. Среди городов показа — Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов Великий, Новый Оскол, Переславль-Залесский и многие другие. В каждом из них гости отдавали голоса за понравившийся фильм с помощью зажженных фонариков. Суммировав результаты из всех населенных пунктов, организаторы определили финалистов.

В этом году ленты смотра можно увидеть и дома в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. В период проведения Фестиваля на платформе были размещены конкурсные работы прошлых лет, а теперь стали доступны также 10 короткометражных фильмов этого года. В их числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы Гоголь-центра и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

«Фестиваль уличного кино в этом году охватил достаточно большое количество городов и населенных пунктов, что позволило познакомить жителей нашей страны с творческим свежим взглядом начинающих режиссеров и увлекательными проектами новых жанров. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ ставит своей целью предоставление качественного и актуального контента – уже сейчас в МТС ТВ можно познакомиться с конкурсными работами фестиваля прошлых лет, а скоро появятся и новые короткометражные фильмы из программы этого года. Нам важно предоставлять зрителям широкий выбор контента, включая премьеры и новые имена российского кино», — отметил гендиректор МТС Медиа Игорь Мишин.
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