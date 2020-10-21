«Большая восьмерка» Ивана Соснина стала лучшим фильмом на Фестивале уличного кино

Автором лучшего короткометражного фильма на Фестивале уличного кино стал екатеринбургский режиссер Иван Соснин, поставивший ленту «Большая восьмерка». История простого парня, спасшего бездомных собак, покорила зрителей, которые и определили имя победителя. Молодой кинематографист получил грант в 1,5 млн рублей на запуск производства будущей полнометражной ленты, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра МТС ТВ, выступающего генеральным партнером смотра.
фото: К/ф «Большая восьмерка»
За время Фестиваля, с августа по октябрь, состоялось 540 кинопоказов, которые посетило в общей сложности более 200 тысяч человек. Среди городов показа — Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов Великий, Новый Оскол, Переславль-Залесский и многие другие. В каждом из них гости отдавали голоса за понравившийся фильм с помощью зажженных фонариков. Суммировав результаты из всех населенных пунктов, организаторы определили финалистов.
«Фестиваль уличного кино в этом году охватил достаточно большое количество городов и населенных пунктов, что позволило познакомить жителей нашей страны с творческим свежим взглядом начинающих режиссеров и увлекательными проектами новых жанров. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ ставит своей целью предоставление качественного и актуального контента – уже сейчас в МТС ТВ можно познакомиться с конкурсными работами фестиваля прошлых лет, а скоро появятся и новые короткометражные фильмы из программы этого года. Нам важно предоставлять зрителям широкий выбор контента, включая премьеры и новые имена российского кино», — отметил гендиректор МТС Медиа Игорь Мишин.
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