Паулина Андреева скучает по Константину Хабенскому в трейлере второго сезона сериала «Метод»

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Метод
». Режиссером новых серий выступил Александр Войтинский
(«Призрак
»).
После смерти Меглина прошел год, но Есеня не может забыть о том, что произошло. Не может и не хочет. Призраки прошлого снова и снова возвращают её в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня пытается начать жить заново - рядом с ней муж, подрастает дочь, но всё, о чем она мечтает - это поскорее вернуться к работе. Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есеня возвращается на службу и в первый же день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Чтобы найти убийцу, ей необходим метод. Чтобы найти метод, ей необходимо воскресить в памяти все то, чему её учил Меглин. Поиски приводят Есеню к разгадке тайн прошлого. Героине, которая еще не успела оправиться от одного кошмара, приходится столкнуться с новым. Но что если это её убьёт?
Роли в проекте исполнили Константин Хабенский
, Паулина Андреева
, Александр Петров
, Макар Запорожский
, Виталий Кищенко
, Никита Тарасов
, Сергей Сосновский
, Евгения Симонова
, Сергей Гармаш
, Егор Корешков
, Светлана Устинова
, Даниил Воробьев
, Александр Обласов
, Юлия Хлынина
, Роман Маякин
, Павел Чинарев
, Вильма Кутавичюте
, Елена Николаева
и другие.
«С момента последних событий прошел год - после смерти Меглина жизнь героини, конечно, изменилась кардинально: у нее появилась семья, она вышла замуж. Я люблю свою героиню и этот сериал - он жесткий, настоящий, умный. С прекрасным текстом, героями, так что я рада, то у этой истории есть продолжение
», — поделилась Паулина Андреева.
«Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории. Наверное, процентов 90 людей очень просили. Но моего героя убили, что делать? 2-й сезон много переписывался, многое искали, что бы придумать, как герои будут развиваться
», — рассказал Константин Хабенский.
Первый сезон сериала «Метод
» получил 3 премии ТЭФИ в категориях «Телевизионный фильм/сериал», «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (Константин Хабенский), «Телевизионный продюсер сезона» (Александру Цекало
за создание ряда сериалов), 3 приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в категориях «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (Константин Хабенский), «Лучшая работа режиссёра монтажа» (Максим Полинский
, Николай Булыгин
), «Лучшая работа звукорежиссёра» (Михаил Алексеенков
, Игорь Иншаков
, Игорь Денисов
) и др. награды. В 2017 году права на проект приобрел Netflix.
Премьера сериала «Метод-2
» состоится 8 ноября
на Первом канале.
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