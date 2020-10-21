Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Паулина Андреева скучает по Константину Хабенскому в трейлере второго сезона сериала «Метод»

21 октября
2020 год

Новости кино >>
21 октября 2020
В сети появился трейлер второго сезона сериала «Метод». Режиссером новых серий выступил Александр ВойтинскийПризрак»).


После смерти Меглина прошел год, но Есеня не может забыть о том, что произошло. Не может и не хочет. Призраки прошлого снова и снова возвращают её в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня пытается начать жить заново - рядом с ней муж, подрастает дочь, но всё, о чем она мечтает - это поскорее вернуться к работе. Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есеня возвращается на службу и в первый же день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Чтобы найти убийцу, ей необходим метод. Чтобы найти метод, ей необходимо воскресить в памяти все то, чему её учил Меглин. Поиски приводят Есеню к разгадке тайн прошлого. Героине, которая еще не успела оправиться от одного кошмара, приходится столкнуться с новым. Но что если это её убьёт?

Роли в проекте исполнили Константин Хабенский, Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский, Виталий Кищенко, Никита Тарасов, Сергей Сосновский, Евгения Симонова, Сергей Гармаш, Егор Корешков, Светлана Устинова, Даниил Воробьев, Александр Обласов, Юлия Хлынина, Роман Маякин, Павел Чинарев, Вильма Кутавичюте, Елена Николаева и другие.

Паулина Андреева скучает по Константину Хабенскому в трейлере второго сезона сериала «Метод»

«С момента последних событий прошел год - после смерти Меглина жизнь героини, конечно, изменилась кардинально: у нее появилась семья, она вышла замуж. Я люблю свою героиню и этот сериал - он жесткий, настоящий, умный. С прекрасным текстом, героями, так что я рада, то у этой истории есть продолжение», — поделилась Паулина Андреева.

«Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории. Наверное, процентов 90 людей очень просили. Но моего героя убили, что делать? 2-й сезон много переписывался, многое искали, что бы придумать, как герои будут развиваться», — рассказал Константин Хабенский.

Паулина Андреева скучает по Константину Хабенскому в трейлере второго сезона сериала «Метод»

Первый сезон сериала «Метод» получил 3 премии ТЭФИ в категориях «Телевизионный фильм/сериал», «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (Константин Хабенский), «Телевизионный продюсер сезона» (Александру Цекало за создание ряда сериалов), 3 приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в категориях «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (Константин Хабенский), «Лучшая работа режиссёра монтажа» (Максим Полинский, Николай Булыгин), «Лучшая работа звукорежиссёра» (Михаил Алексеенков, Игорь Иншаков, Игорь Денисов) и др. награды. В 2017 году права на проект приобрел Netflix.

Премьера сериала «Метод-2» состоится 8 ноября на Первом канале.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Майор Черкасов, акушер Родионов, тренер Ковалев и другие знакомые в новых сезонах популярных сериалов
Паулина Андреева ищет метод Константина Хабенского
«Холодные берега»: Екатерина Вилкова не может быть следователем и женой одновременно
Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
«Я устал от кино»: Александр Петров рассказал, почему больше не будет играть Гоголя
Никита Тарасов: «По творческому потенциалу "Улетный экипаж" соответствует "Кухне" на 99%».
Российский Comic Con подвел итоги работы
Поиск по меткам
сиквелТрейлертриллер
персоны
Паулина АндрееваАлександр ВойтинскийДаниил ВоробьёвСергей ГармашМакар ЗапорожскийВиталий КищенкоЕгор КорешковВильма КутавичютеРоман МаякинЕлена Николаева (II)Александр ОбласовАлександр Петров (III)Евгения СимоноваСергей СосновскийНикита ТарасовСветлана УстиноваКонстантин ХабенскийЮлия ХлынинаПавел Чинарёв
фильмы
Метод-2

фотографии >>
Паулина Андреева скучает по Константину Хабенскому в трейлере второго сезона сериала «Метод» фотографии
Паулина Андреева скучает по Константину Хабенскому в трейлере второго сезона сериала «Метод» фотографии
Паулина Андреева скучает по Константину Хабенскому в трейлере второго сезона сериала «Метод» фотографии
Паулина Андреева скучает по Константину Хабенскому в трейлере второго сезона сериала «Метод» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Скобцева
20 октября ушла из жизни актриса Ирина Скобцева.
Михаил Макаров
20 октября ушёл из жизни актёр Михаил Макаров.
Илья Эпельбаум
18 октября ушёл из жизни театральный деятель Илья Эпельбаум.
Александр Черенков
18 октября ушёл из жизни актёр Александр Черенков.
Виктор Костицин
17 октября ушел из жизни актёр Виктор Костицин.

День рождения >>

Ярослав Воронцов
Яна Гурьянова
Саид Дашук-Нигматулин
Валерий Дегтярь
Никита Михалков
Наталья Рогожкина
Елена Санаева
Анастасия Федоркова
Станислав Эрдлей
Кен Ватанабе
Элеонора Джорджи
Николь Курсель
Эверетт МакГилл
Эдна Первиенс
Кэрри Фишер
Андреа Чекки
все родившиеся 21 октября >>

Афиша кино >>

Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
Шкатулка дьявола
фильм ужасов
Великобритания, 2019
Король Стейтен-Айленда
драма, комедия
США, 2020
Телохранитель бабушки
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Глубже!
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Доктор Лиза
биография, драма
Россия, 2021
Конференция
драма
Великобритания, Италия, Россия, Эстония, 2020
Любовь без размера
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Спайс бойз
молодежный фильм, триллер
Беларусь, 2020
Чёрный дрозд
драма
Великобритания, США, 2019
Фрида: Да здравствует жизнь!
биография
Италия, 2019
Гипноз
психологический триллер
Россия, Финляндия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен