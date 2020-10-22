«Зло оно ведь документов боится»: Чулпан Хаматова и Тимофей Трибунцев в эксклюзивном отрывке фильма «Доктор Лиза»

В фильме показан всего один день из жизни Елизаветы Глинки – правозащитницы и общественного деятеля, погибшей в 2016 году в авиакатастрофе. Она везла в Сирию лекарства для университетского госпиталя Тишрин. Действие картины происходит в Москве в 2012 году. Семья Глинки готовится к празднику – тридцать лет совместной жизни. На ужин приглашены самые близкие друзья, приехали сыновья. Разумеется, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. В плане только заехать в Фонд и принять «пациентов» на Павелецком вокзале. Но дни Доктора Лизы всегда полны неожиданностей.
обсуждение >>