Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Зло оно ведь документов боится»: Чулпан Хаматова и Тимофей Трибунцев в эксклюзивном отрывке фильма «Доктор Лиза»

22 октября
2020 год

Новости кино >>
22 октября 2020
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из драмы Оксаны КарасХороший мальчик», «Выше неба») «Доктор Лиза».



В фильме показан всего один день из жизни Елизаветы Глинки – правозащитницы и общественного деятеля, погибшей в 2016 году в авиакатастрофе. Она везла в Сирию лекарства для университетского госпиталя Тишрин. Действие картины происходит в Москве в 2012 году. Семья Глинки готовится к празднику – тридцать лет совместной жизни. На ужин приглашены самые близкие друзья, приехали сыновья. Разумеется, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. В плане только заехать в Фонд и принять «пациентов» на Павелецком вокзале. Но дни Доктора Лизы всегда полны неожиданностей.

«Зло оно ведь документов боится»: Чулпан Хаматова и Тимофей Трибунцев в эксклюзивном отрывке фильма «Доктор Лиза»

Роли исполнили Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Мария Крылова, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Таисия Вилкова, Сергей Бондарчук и другие.

В широкий прокат «Доктор Лиза» выйдет уже 22 октября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Доктор Лиза»: Не улетай, не исчезай
Чулпан Хаматова выбирает между семьей и долгом в новом трейлере «Доктора Лизы»
«Доктор Лиза», «Смерть на Ниле» и ещё 13 фильмов октября
«Человек из Подольска», «Доктор Лиза» и «Лёд 2» вошли в «Российские программы» 42-го ММКФ
Кинотавр. Неизданное: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Любовь Аксёнова
Кинотавр-2020: Глубокое проникновение в российский кинематограф
Фильм «Доктор Лиза» получил приз зрительских симпатий «Кинотавра»
Нейросеть помогла авторам «Доктора Лизы» воссоздать голос Елизаветы Глинки
Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино
Константин Хабенский и Андрей Бурковский приглашают на премьеру «Доктора Лизы»
Фильмы с Чулпан Хаматовой, Александром Палем и Аней Чиповской включены в конкурс «Кинотавра»
Чулпан Хаматова самоотверженно помогает людям в первом трейлере «Доктора Лизы»
Оксана Карас завершила съёмки «Доктора Лизы»
«Это слишком большая ответственность»: Чулпан Хаматова о том, почему не соглашалась играть Доктора Лизу
Начались съемки фильма «Доктор Лиза»
персоны
Филипп АвдеевАлексей АграновичЮлия АугСергей Бондарчук (младший)Андрей БурковскийАлексей ВертковТаисия ВилковаТатьяна ДогилеваДарья ЖовнерЕлена КореневаМария Крылова (II)Евгений ПисаревСергей СосновскийПавел ТабаковТимофей ТрибунцевКонстантин ХабенскийЧулпан ХаматоваАнджей Хыра
фильмы
Доктор ЛизаХороший мальчик

фотографии >>
«Зло оно ведь документов боится»: Чулпан Хаматова и Тимофей Трибунцев в эксклюзивном отрывке фильма «Доктор Лиза» фотографии
«Зло оно ведь документов боится»: Чулпан Хаматова и Тимофей Трибунцев в эксклюзивном отрывке фильма «Доктор Лиза» фотографии
«Зло оно ведь документов боится»: Чулпан Хаматова и Тимофей Трибунцев в эксклюзивном отрывке фильма «Доктор Лиза» фотографии
«Зло оно ведь документов боится»: Чулпан Хаматова и Тимофей Трибунцев в эксклюзивном отрывке фильма «Доктор Лиза» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Скобцева
20 октября ушла из жизни актриса Ирина Скобцева.
Михаил Макаров
20 октября ушёл из жизни актёр Михаил Макаров.
Илья Эпельбаум
18 октября ушёл из жизни театральный деятель Илья Эпельбаум.
Александр Черенков
18 октября ушёл из жизни актёр Александр Черенков.

День рождения >>

Николай Боголюбов
Дмитрий Власкин
Александр Демидов (III)
Дмитрий Иосифов
Виталий Линецкий
Сергей Маховиков
Спартак Мишулин
Степан Олексенко
Любовь Руденко
Кайл Галлнер
Джефф Голдблюм
Валерия Голино
Катрин Денёв
Дерек Джекоби
Кристофер Ллойд
Джоан Фонтэйн
все родившиеся 22 октября >>

Афиша кино >>

Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
Шкатулка дьявола
фильм ужасов
Великобритания, 2019
Король Стейтен-Айленда
драма, комедия
США, 2020
Телохранитель бабушки
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Глубже!
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Доктор Лиза
биография, драма
Россия, 2021
Конференция
драма
Великобритания, Италия, Россия, Эстония, 2020
Любовь без размера
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Спайс бойз
молодежный фильм, триллер
Беларусь, 2020
Чёрный дрозд
драма
Великобритания, США, 2019
Фрида: Да здравствует жизнь!
биография
Италия, 2019
Гипноз
психологический триллер
Россия, Финляндия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен