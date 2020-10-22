Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Молодая кореянка встречается с подругами в трейлере нового фильма Хон Сан-Су

22 октября
2020 год

Новости кино >>
22 октября 2020
Кино-Театр.Ру представляет трейлер трагикомедии «Женщина, которая убежала» корейского режиссера Хон Сан-СуОтель у реки»).


Сюжет фильма строится вокруг молодой женщины Гам Хи, которая едет в пригород Сеула, чтобы навестить трех своих подруг, пока ее муж находится в командировке. К первым двум приятельницам она наведывается в гости, а третью случайно встречает в кинотеатре. С каждой из подруг разговоры проходят за обеденным столом или за чашкой кофе. Одна из героинь развелась с мужем и на доставшиеся после развода деньги купила дом с видом на гору, где она живет вместе с соседкой и подкармливает дворовых котов, принося тем самых неудобства соседям, считающим, что права людей важнее кошачьих. Другая подруга сообщает, что сколотила состояние, преподавая пилатес, и теперь живет в квартире в дорогом районе и пытается разобраться в отношениях с двумя мужчинами. Третья нечаянно встретившаяся ей знакомая когда-то увела у Гам Хи жениха и вышла за него замуж, о чем теперь, похоже, сожалеет. Так проходят два дня из жизни Гам Хи, которая впервые за 5 лет совместной жизни с мужем разлучилась с ним.

Молодая кореянка встречается с подругами в трейлере нового фильма Хон Сан-Су

Главные роли в картине исполнили Ким Мин ХиСлужанка»), Сон Сон Ми, Сео Ён Хва, Квон Хэ Хё, Ким Сэ Бёк, Ли Юнь Ми и Син Сок Хо. Фильм получил Серебряного Медведя за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале-2020. Его называют одним из главных кандидатов на выдвижение от Южной Кореи на премию «Оскар».

В российский прокат «Женщина, которая убежала» выйдет 5 ноября 2020 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фильмы осени: 20 доводов сходить в кино
Свинья, безумие, Чечня: чем запомнился Берлинале-2020
Иранская картина «Зла не существует» признана лучшим фильмом 70-го Берлинале
Поиск по меткам
Берлинале-2020корейское киноТрейлер
персоны
Хэ Хё КвонМин Хи КимСон Ми СонСан-Су Хон
фильмы
Женщина, которая убежала

фотографии >>
Молодая кореянка встречается с подругами в трейлере нового фильма Хон Сан-Су фотографии
Молодая кореянка встречается с подругами в трейлере нового фильма Хон Сан-Су фотографии
Молодая кореянка встречается с подругами в трейлере нового фильма Хон Сан-Су фотографии
Молодая кореянка встречается с подругами в трейлере нового фильма Хон Сан-Су фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ирина Скобцева
20 октября ушла из жизни актриса Ирина Скобцева.
Михаил Макаров
20 октября ушёл из жизни актёр Михаил Макаров.
Илья Эпельбаум
18 октября ушёл из жизни театральный деятель Илья Эпельбаум.
Александр Черенков
18 октября ушёл из жизни актёр Александр Черенков.

День рождения >>

Николай Боголюбов
Дмитрий Власкин
Александр Демидов (III)
Дмитрий Иосифов
Виталий Линецкий
Сергей Маховиков
Спартак Мишулин
Степан Олексенко
Любовь Руденко
Кайл Галлнер
Джефф Голдблюм
Валерия Голино
Катрин Денёв
Дерек Джекоби
Кристофер Ллойд
Джоан Фонтэйн
все родившиеся 22 октября >>

Афиша кино >>

Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
Шкатулка дьявола
фильм ужасов
Великобритания, 2019
Король Стейтен-Айленда
драма, комедия
США, 2020
Телохранитель бабушки
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Глубже!
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Доктор Лиза
биография, драма
Россия, 2021
Конференция
драма
Великобритания, Италия, Россия, Эстония, 2020
Любовь без размера
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Спайс бойз
молодежный фильм, триллер
Беларусь, 2020
Чёрный дрозд
драма
Великобритания, США, 2019
Фрида: Да здравствует жизнь!
биография
Италия, 2019
Гипноз
психологический триллер
Россия, Финляндия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен