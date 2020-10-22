Молодая кореянка встречается с подругами в трейлере нового фильма Хон Сан-Су

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер трагикомедии «Женщина, которая убежала
» корейского режиссера Хон Сан-Су
(«Отель у реки
»).
Сюжет фильма строится вокруг молодой женщины Гам Хи, которая едет в пригород Сеула, чтобы навестить трех своих подруг, пока ее муж находится в командировке. К первым двум приятельницам она наведывается в гости, а третью случайно встречает в кинотеатре. С каждой из подруг разговоры проходят за обеденным столом или за чашкой кофе. Одна из героинь развелась с мужем и на доставшиеся после развода деньги купила дом с видом на гору, где она живет вместе с соседкой и подкармливает дворовых котов, принося тем самых неудобства соседям, считающим, что права людей важнее кошачьих. Другая подруга сообщает, что сколотила состояние, преподавая пилатес, и теперь живет в квартире в дорогом районе и пытается разобраться в отношениях с двумя мужчинами. Третья нечаянно встретившаяся ей знакомая когда-то увела у Гам Хи жениха и вышла за него замуж, о чем теперь, похоже, сожалеет. Так проходят два дня из жизни Гам Хи, которая впервые за 5 лет совместной жизни с мужем разлучилась с ним.
Главные роли в картине исполнили Ким Мин Хи
(«Служанка
»), Сон Сон Ми
, Сео Ён Хва
, Квон Хэ Хё
, Ким Сэ Бёк
, Ли Юнь Ми
и Син Сок Хо
. Фильм получил Серебряного Медведя за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале-2020. Его называют одним из главных кандидатов на выдвижение от Южной Кореи на премию «Оскар».
В российский прокат «Женщина, которая убежала
» выйдет 5 ноября 2020
года.
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