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«Форсаж» завершит гонку на одиннадцатом круге

22 октября
2020 год

Новости кино >>
22 октября 2020
Популярная гоночная киносерия «Форсаж» завершится одиннадцатой частью, уверяет Deadline.

Режиссёрское кресло десятого и заключительного фильмов по итогу переговоров со студией Universal может занять Джастин Лин, работающий над девятым «Форсажем», чей релиз перенесён на 21 мая 2021 года из-за пандемии коронавируса.

«Форсаж» завершит гонку на одиннадцатом круге
фото: deadline.com

Вполне вероятно, что в последних частях будут задействованы Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль и Сон Кан. Участие Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтэма под вопросом. Что касается девятой ленты, то в ней, помимо основного состава, снялись Шарлиз Терон, Джон Сина и Хелен Миррен.

Первый фильм серии вышел в прокат в 2001-м и положил начало многомиллиардной франшизе, общая цифра мировых кассовых сборов которой на сегодняшний день составляет $5,9 млрд. «Форсаж 8», вышедший на экраны в апреле 2017-го, при бюджете $250 млн собрал в мировом прокате $1,23 млрд.
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