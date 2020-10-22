«Форсаж» завершит гонку на одиннадцатом круге

Популярная гоночная киносерия «Форсаж
» завершится одиннадцатой частью, уверяет Deadline
.
Режиссёрское кресло десятого и заключительного фильмов по итогу переговоров со студией Universal может занять Джастин Лин
, работающий над девятым «Форсажем», чей релиз перенесён на 21 мая 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Вполне вероятно, что в последних частях будут задействованы Вин Дизель
, Мишель Родригес
, Тайриз Гибсон
, Лудакрис
, Джордана Брюстер
, Натали Эммануэль
и Сон Кан
. Участие Дуэйна Джонсона
и Джейсона Стэтэма
под вопросом. Что касается девятой ленты, то в ней, помимо основного состава, снялись Шарлиз Терон
, Джон Сина
и Хелен Миррен
.
Первый фильм серии вышел в прокат в 2001-м и положил начало многомиллиардной франшизе, общая цифра мировых кассовых сборов которой на сегодняшний день составляет $5,9 млрд. «Форсаж 8
», вышедший на экраны в апреле 2017-го, при бюджете $250 млн собрал в мировом прокате $1,23 млрд.
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