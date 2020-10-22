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Зоя Бербер вернулась к роли андроида-полицейского

22 октября
2020 год

Новости кино >>
22 октября 2020
Стартовали съёмки второго сезона сериала «Проект "Анна Николаевна"» от продюсерской компании «Среда». Премьера продолжения комедии запланирована на весну 2021 года эксклюзивно на КиноПоиск HD, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Зоя Бербер вернулась к роли андроида-полицейского
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

Главная героиня сериала — женщина-полицейский Анна Николаевна Королькевич (Зоя Бербер), которую в первом сезоне отправили на службу в провинциальный отдел ОВД. Внешне она ничем не отличается от обычных людей, но её способности значительно превосходят человеческие: лишь немногие знают, что Анна Николаевна — андроид.

В новом сезоне команду провинциального отдела полиции за хорошую работу переведут на службу в Москву. Здесь подполковник Галузо (Сергей Гармаш), следователи Мокрый (Кузьма Сапрыкин) и Ляпин (Фёдор Лавров) будут бороться с преступностью и московским ханжеством. Вернутся ли в команду Анна и майор Пожарский (Антон Филипенко) и что случилось между ними в финале первого сезона, пока держится в секрете. В продолжении сериала хорошо знакомые зрителям персонажи раскроются с новой стороны, а Анна Николаевна удивит всех неожиданным перевоплощением. Появятся в сериале и новые герои, которых сыграют Мария Горбань, Кристина Бабушкина и другие артисты.

Зоя Бербер вернулась к роли андроида-полицейского
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

«"Проект "Анна Николаевна" — это важная для меня роль. Это прекрасный сценарий и команда мечты. Играть Анну непросто, это вызов, прежде всего, самой себе. И неважно, первый это сезон или второй, задача как была сложной, так и остаётся. В новых сериях Анна Николаевна сильно изменится как внешне, так и внутренне и продолжит исследовать в себе новые грани. И результат этих исследований, поверьте, будет очень неожиданным», — говорит исполнительница главной роли Зоя Бербер.

Сценаристами нового сезона стали Дмитрий Лемешев и команда авторов, участвовавшая в создании первого сезона. Креативным продюсером выступает Дмитрий Нелидов, а режиссёрское кресло занял Александр Карпиловский.

Зоя Бербер вернулась к роли андроида-полицейского
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

«После удачного показа первого сезона мы с нашими партнёрами, компанией "Среда", взялись за работу над вторым. Сюжет по-настоящему интригующий, но подробности пока не раскрываем. Для Анны Николаевны ещё более актуальным станет вопрос, легко ли быть человеком. И любовь для неё окажется далеко не самым сложным чувством», — рассказал Дмитрий Нелидов.
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Зоя Бербер вернулась к роли андроида-полицейского фотографии
Зоя Бербер вернулась к роли андроида-полицейского фотографии
Зоя Бербер вернулась к роли андроида-полицейского фотографии
Зоя Бербер вернулась к роли андроида-полицейского фотографии
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