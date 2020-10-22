Картины «Дау. Наташа» Хржановского и «Гунда» Косаковского покажут на мини-фестивале в Карловых Варах

«Дау. Наташа
» Ильи Хржановского
и «Гунда
» Виктора Косаковского
включены в программу мини-фестиваля KVIFF 54 ½, который пройдёт в Карловых Варах с 18 по 21 ноября. Список фильмов-участников опубликован на сайте
смотра.
Обе картины участвовали в Берлинале 2020 года. Экспериментальную ленту Хржановского показали в основном конкурсе, а документальная «Гунда» была представлена публике в секции Encounters.
Всего в программе фестиваля в Карловых Варах примут участие 24 фильма. В частности, включены «Земля кочевников
» Хлои Чжао
, «Гнездо
» Шона Дуркина
, «Первая корова
» Келли Райхардт
, «Ученик
» Чайтаньи Тамгани
, «Ноктюрн
» Джанфранко Рози
, «Венди
» Бена Зейтлина
и «Поезд до Вены
» Карела Кахини
.
Ежегодный основной фестиваль в связи с пандемией коронавируса перенесли на 2-10 июля 2021-го. Впрочем, мини-версии смотра также могут коснуться перемены, если изменится эпидемиологическая обстановка.
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