Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Картины «Дау. Наташа» Хржановского и «Гунда» Косаковского покажут на мини-фестивале в Карловых Варах

22 октября
2020 год

Новости кино >>
22 октября 2020
«Дау. Наташа» Ильи Хржановского и «Гунда» Виктора Косаковского включены в программу мини-фестиваля KVIFF 54 ½, который пройдёт в Карловых Варах с 18 по 21 ноября. Список фильмов-участников опубликован на сайте смотра.

Обе картины участвовали в Берлинале 2020 года. Экспериментальную ленту Хржановского показали в основном конкурсе, а документальная «Гунда» была представлена публике в секции Encounters.

«Гунда»
фото: kviff.com

Всего в программе фестиваля в Карловых Варах примут участие 24 фильма. В частности, включены «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Гнездо» Шона Дуркина, «Первая корова» Келли Райхардт, «Ученик» Чайтаньи Тамгани, «Ноктюрн» Джанфранко Рози, «Венди» Бена Зейтлина и «Поезд до Вены» Карела Кахини.

Ежегодный основной фестиваль в связи с пандемией коронавируса перенесли на 2-10 июля 2021-го. Впрочем, мини-версии смотра также могут коснуться перемены, если изменится эпидемиологическая обстановка.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Дау» Ильи Хржановского появится в сети
Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского наградили на Берлинале за операторскую работу
Иранская картина «Зла не существует» признана лучшим фильмом 70-го Берлинале
Поиск по меткам
коронавирус
персоны
Шон ДуркинКарел КахиняВиктор КосаковскийКелли РайхардтИлья ХржановскийХлоя Чжао
фильмы
ГнездоГундаДауЗемля кочевниковПервая корова

анонс

Скорбим

Ирина Скобцева
20 октября ушла из жизни актриса Ирина Скобцева.
Михаил Макаров
20 октября ушёл из жизни актёр Михаил Макаров.
Илья Эпельбаум
18 октября ушёл из жизни театральный деятель Илья Эпельбаум.
Александр Черенков
18 октября ушёл из жизни актёр Александр Черенков.

День рождения >>

Николай Боголюбов
Дмитрий Власкин
Александр Демидов (III)
Дмитрий Иосифов
Виталий Линецкий
Сергей Маховиков
Спартак Мишулин
Степан Олексенко
Любовь Руденко
Кайл Галлнер
Джефф Голдблюм
Валерия Голино
Катрин Денёв
Дерек Джекоби
Кристофер Ллойд
Джоан Фонтэйн
все родившиеся 22 октября >>

Афиша кино >>

Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
Шкатулка дьявола
фильм ужасов
Великобритания, 2019
Король Стейтен-Айленда
драма, комедия
США, 2020
Телохранитель бабушки
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Глубже!
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Доктор Лиза
биография, драма
Россия, 2021
Конференция
драма
Великобритания, Италия, Россия, Эстония, 2020
Любовь без размера
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Спайс бойз
молодежный фильм, триллер
Беларусь, 2020
Чёрный дрозд
драма
Великобритания, США, 2019
Фрида: Да здравствует жизнь!
биография
Италия, 2019
Гипноз
психологический триллер
Россия, Финляндия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен