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Звёзды «Улиц разбитых фонарей» объединились в «Полицейское братство»

22 октября
2020 год

Новости кино >>
22 октября 2020
В Санкт-Петербурге начались съёмки 20-серийного остросюжетного детектива НТВ «Полицейское братство». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнит золотой состав «Улиц разбитых фонарей» – Алексей Нилов, Александр Половцев, Сергей Селин и Андрей Федорцов.

Звёзды «Улиц разбитых фонарей» объединились в «Полицейское братство»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В центре сюжета «Полицейского братства» – современные старики-разбойники: авторитет Гарин (Нилов), честный следователь Шавырин (Половцев), известный писатель Незабудкин (Федорцов) и полковник полиции Тарасов (Селин). Это своеобразные мушкетёры нашего времени, девиз которых: «Кто, если не мы?!».

История начинается с того, что в частном медицинском центре честному следователю на пенсии Шавырину врачи ставят неутешительный диагноз. Взвесив все «за» и «против», герой решает свести счёты с жизнью, но в час икс в его дверь звонят. Из Москвы в Петербург приехала его дочь Настя (Любовь Виролайнен), которая решила начать карьеру следователя в северной столице. Здесь она знакомится с молодым оперативником УгРо Никитой Январём (Михаил Тарабукин). Девушка не знает, что Никита – сын легендарного полковника Тарасова, который отбывает срок в колонии для бывших сотрудников. Выйдя на свободу, Тарасов планирует застрелить авторитета Гарина, который, по его мнению, виновен в том, что его посадили. Настя и Никита узнают о планах Тарасова и пытаются ему помешать, при этом параллельно занимаясь расследованиями и других дел. Помогают им в этом их отцы, а им, в свою очередь, — авторитет на пенсии Гарин и известный писатель Незабудкин, который мнит себя крутым опером.

Звёзды «Улиц разбитых фонарей» объединились в «Полицейское братство»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам Федорцова, его «герой – ловелас и писатель. Он лёгкий, смешной, вечно убегающий от проблем человек. Пишет он про криминал, при этом ему самому его книги, несмотря на их огромный успех у читателей, совсем не нравятся. В одной из них он напишет про знакомого вора в законе, за что тот на него сильно обидится. Герои встретятся в первых сериях, и вор в законе будет учить моего героя, как правильно писать книги. Подобного персонажа мне ещё не доводилось играть, поэтому мне это вдвойне интересно. К тому же у меня замечательные коллеги по цеху с отличным чувством юмора. Мы всё время смеёмся, шутим, наша атмосфера на площадке чем-то схожа по духу с "Полицейской академией"».

За постановку отвечает режиссёр Максим Бриус. Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В кадре зрители увидят знакомые экстерьеры исторического центра и новостройки в спальных районах города.
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Звёзды «Улиц разбитых фонарей» объединились в «Полицейское братство» фотографии
Звёзды «Улиц разбитых фонарей» объединились в «Полицейское братство» фотографии
Звёзды «Улиц разбитых фонарей» объединились в «Полицейское братство» фотографии
Звёзды «Улиц разбитых фонарей» объединились в «Полицейское братство» фотографии
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