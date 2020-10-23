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Деконструкция «Доктор Лиза»
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Вся правда о «Докторе Лизе»: проект «Деконструкция» разобрал фильм с директором её фонда

23 октября
2020 год

Новости кино >>
23 октября 2020
Просветительское онлайн-шоу «Деконструкция» – совместный проект телеканала «Продвижение» и сайта Кино-Театр.Ру – выяснило всю правду о фильме «Доктор Лиза», пригласив ответить на вопросы о достоверности показанных кадров директора фонда Елизаветы Глинки Наталью Авилову.



Фильм «Доктор Лиза» режиссёра Оксаны Карас вышел в российский прокат 22 октября. Сценарий картины основан на дневниках самой Глинки, а также воспоминаниях родных и друзей. Главную роль исполнила Чулпан Хаматова, в фильме также снимались Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев и другие. Картина получила приз зрительских симпатий на проходившем в сентябре фестивале «Кинотавр».

В выпуске «Деконструкции» Наталья Авилова ответила на вопросы, удалось ли авторам фильма передать настоящий характер Доктора Лизы, похожа ли Чулпан Хаматова на неё, насколько показанные в картине эпизоды были достоверными.

Вся правда о «Докторе Лизе»: проект «Деконструкция» разобрал фильм с директором её фонда

Она рассказала, что продюсер фильма Александр Бондарев был ближайшим другом Елизаветы Глинки, он помогал фонду и ездил с ней на вокзал к бездомным. «Для него было важным сохранить ту Лизу, которой она была при жизни, и познакомить с ней как можно большее количество людей. Поэтому он очень трепетно и строго относился и к сценарию, и к подбору актёров, которые сыграют главные и второстепенные роли, и к тому, какие истории будут рассказаны в рамках этой художественной картины. Поэтому работа была колоссальная», — отметила Авилова.

По её словам, над фильмом работали те, кто либо знал Глинку лично, либо познакомился с теми, кто был с ней близок, и они полностью погрузились в эту атмосферу и детали её работы. Однако фильм, как считает Авилова, создан для широкой аудитории, чтобы каждый мог узнать, кто такая Доктор Лиза и что она делала. «Но у тех, кто знал её лично, Доктор Лиза была своя», – подчеркнула директор фонда.

Вся правда о «Докторе Лизе»: проект «Деконструкция» разобрал фильм с директором её фонда

Она признала, что в фильме реальность была смягчена, в ней не такие чёрно-белые краски, какими они на самом деле были в работе и жизни Елизаветы Глинки, ездившей на вокзалы, на пожары, в зоны вооружённых конфликтов помогать нуждающимся, но в ленте отражены все спектры её работы.

Отвечая на претензии многих лично знавших Глинку, что Хаматова совсем на неё не похожа, директора фонда рассказала, что часть съемок проходила в доме у Елизаветы и её мужа Глеба, и он, глядя на то, как Чулпан перевоплощается, говорил, что это не игра, а фантастика. По словам Авиловой, то, как Хаматова воплощает мимику, жесты, тембр голоса, взгляд, порывистость, нет ощущения фальши или того, что что-то было недоделано. «Благодаря тому, как Чулпан всё это воплотила на экране, люди действительно познакомятся с настоящим доктором Лизой. Никого этот фильм не оставит равнодушным, также, как и Елизавета Петровна», — уверена она.

Вся правда о «Докторе Лизе»: проект «Деконструкция» разобрал фильм с директором её фонда

Совместный просветительский онлайн-проект «Деконструкция» редакции телеканала «Продвижение» и сайта Кино-Театр.Ру стартовал в июле 2019 года. Эксперты проекта – популяризаторы различных областей науки – разбирают каждый фильм на соответствие современной научной картине мира. Шоу рассчитано на образованного зрителя, который привык смотреть кино вдумчиво и подвергать критике действительность, показанную на киноэкране. Ранее в проекте разбирались такие киноленты, как «Заражение», «Последнее королевство», «Парк Юрского периода» и другие. Все серии проекта доступны для бесплатного просмотра на официальном YouTube-канале сайта Кино-Театр.Ру и на Яндекс.Эфире.
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Деконструкция «Доктор Лиза»

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