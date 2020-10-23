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«Гунда» Виктора Косаковского и «Папа» Валерии Гай Германики включены в конкурс «Артдокфеста»

23 октября
2020 год

Новости кино >>
23 октября 2020
«Артдокфест» объявил конкурсную программу этого года. В основной конкурс вошёл 21 фильм, в создании которых участвовали кинематографисты из 14 стран: России, Украины, Беларуси, Польши, Германии, Швейцарии, Франции, Литвы, Норвегии, США, Венгрии, Португалии, Финляндии, Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

«Гунда» Виктора Косаковского и «Папа» Валерии Гай Германики включены в конкурс «Артдокфеста»
фото: пресс-служба фестиваля

В конкурсную программу включены «Гаражане» Натальи Ефимкиной и «Гунда» Виктора Косаковского, участвовавшие в Берлинале-2020. Вместе с ними за звание лучших поборются неигровые картины «Байконур. Вторжение» Ангела Ангелова, «Горькая любовь» Ежи Сладковского, «Дар» Валентина Сидоренко, «Джой» Дарьи Слюсаренко, «Земля голубая, будто апельсин» Ирины Цилык, «Кит из Лорино» Мацея Цуске, «Котлован» Андрея Грязева, «Кунашир» Владимира Козлова, «Мальчик» Виталия Акимова, «Ночь на улице» Кэролайн Гимбал и Леа Тоннэр, «Объятий нужно мне твоих...» Андрея Кутило, «Папа» Валерии Гай Германики, «Приезжай к нам в гости, мама» Анны Артемьевой, «Стася — это я» Стаси Гранковской, «Тени твоего детства» Михаила Горобчука, «Тихий голос» Реки Валерик, «Утро, вечер, молоко» Марины Фоменко, «Хан ю» Заура Куразова и «Чермет» Николая Н. Викторова. Подробности о фильмах можно узнать на сайте фестиваля.

«Артдокфест»-2020 под слоганом «Наденем маски на лицо, но не на глаза!» пройдёт в Риге с 26 ноября по 1 декабря, а затем в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 11 декабря.
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